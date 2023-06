Spis treści: 01 Sposób na długi weekend?

Sposób na długi weekend?

Czerwcowy długi weekend nadciąga. Jeżeli nie macie żadnych planów, a siedzenie w domu nijak ma się do waszych preferencji, to może zainteresuje was ciekawa propozycja wycieczkowa. Chodzi o ofertę PKP, która zostanie udostępniona pasażerom na nadchodzące wolne dni. Okazuje się, że polski przewoźnik kolejowy chce zachęcić podróżnych do skorzystania ze swoich usług i ma na to ciekawy plan.

W dużym skrócie mowa o dołączeniu dodatkowych tras do istniejącego rozkładu, jak również oferowanie podróżnym interesującej promocji. Gdy znajdziemy już interesujące nas połączenie, to pozostaje tylko namówić znajomych na wyjazd. W ekipie nie tylko raźniej, ale i taniej - wtedy za bilety na pociąg zapłacimy mniej.

Dodatkowe trasy PKP - rozkład jazdy pociągów bogatszy

PKP postanowiło wystawić na czas długiego czerwcowego weekendu więcej pociągów, tym samym zwiększając możliwe obłożenie na popularnych trasach. Z oczywistych względów najwięcej z nich dotyczy podróży w typowo wypoczynkowych kierunkach, np. nad morze. Dodatkowe pociągi zabiorą pasażerów na następujących trasach:

Dodatkowy pociąg EIC 1508/9 zabierze mieszkańców Warszawy do Gdyni

zabierze mieszkańców Warszawy do Gdyni Mazury-BIS na trasie Warszawa-Olsztyn

na trasie Warszawa-Olsztyn Bałtyk-BIS na trasie Poznań-Gdynia

na trasie Poznań-Gdynia IC Boznańska na trasie Kraków-Gdynia (10 czerwca)

na trasie Kraków-Gdynia (10 czerwca) EIC 5318/9 na trasie Gdynia-Kraków (od 8 czerwca)

na trasie Gdynia-Kraków (od 8 czerwca) EIC 3150/1 na trasie Kraków-Warszawa (od 11 czerwca)

na trasie Kraków-Warszawa (od 11 czerwca) Heweliusz-BIS na trasie Gdynia-Wrocław (11 czerwca)

na trasie Gdynia-Wrocław (11 czerwca) IC Zosia na wydłużonej trasie Łódź-Trójmiasto

Dodatkowe pociągi będą stanowić spore udogodnienie dla podróżnych, szczególnie 11 czerwca, czyli w ostatni dzień długiego weekendu. Powroty do domu będą dzięki temu łatwiejsze.

Ceny biletów PKP mogą być niższe

Długi weekend i większa liczba pociągów to nie jedyny powód do radości. Pasażerów planujących wycieczkę z pewnością ucieszy fakt, że swój bilet mogą zakupić w promocyjnej cenie. Wszystko dzięki ofercie "Taniej z bliskimi", która pozwala zaoszczędzić nawet 30% ceny na każdym bilecie na pociąg TLK lub IC.

Wystarczy wybrać się wspólnie na wyjazd i kupić razem bilety. Promocja obowiązuje od 2 do 6 biletów na jednej rezerwacji, a zakup musi być dokonany najpóźniej 1 dzień przed odjazdem. Wówczas cena każdego biletu zostanie obniżona o 30%. Co istotne, promocja łączy się również z innymi obniżkami, jak również ulgami przysługującymi pasażerom.

Jeżeli posiadamy Kartę Dużej Rodziny, zniżki studenckie lub ulgi innego rodzaju (np. dla emerytów) to nie pozostaje nic innego, jak zarezerwować swój bilet. Cena będzie wtedy bardzo atrakcyjna. Możemy to zrobić przy pomocy mobilnej aplikacji PKP.

Pociągiem na wakacje? W tym roku będzie lepiej

Warto pamiętać, że dodatkowe pociągi na długi weekend to nie jedyna nowość, która przytrafi się pasażerom PKP w czerwcu. W tym miesiącu ruszy również wakacyjny rozkład jazdy. Z tej okazji w Polsce kursować będzie więcej pociągów na popularnych trasach w kierunkach wakacyjnych.

O wakacyjnym rozkładzie jazdy PKP pisaliśmy tutaj, ale warto przypomnieć, że dotyczyć on będzie mieszkańców wielu miejscowości w kraju. Dodatkowe pociągi zabiorą nad morze pasażerów z m.in. Warszawy, a większa częstotliwość tras nie ominie również południa, dla chcących wybrać się w góry i nie tylko.