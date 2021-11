Filipińska miejscowość żyła z karmienia rekinów. Jej przyszłość zagrożona

Na jednej z filipiński wysp, Cebu, od lat dochodzi do kontrowersyjnej praktyki. Rybacy karmiąc pływające w okolicy rekiny wielorybie, nakłaniają je do podpływania bliżej brzegu, dzięki czemu masa turystów decyduje się odwiedzić wspomniane miejsce, by móc to wszystko zobaczyć, a nawet wspólnie zanurkować.

Niestety, nadmiar łodzi sprawia, że rekiny często są przez nie ranione. Dodatkowo karmienie zwierząt całkowicie zmieniło ich dietę na o wiele mniej zróżnicowaną, co może nieść za sobą szereg konsekwencji. Warto również dodać, że wspomniana praktyka zniechęca wiele osobników do migracji.

Reklama

Z drugiej strony, mimo istniejącego zakazu polowań na te stworzenia, wcześniej częściej dochodziło do takiego procederu. Niektórzy uważają, że dzięki obecnej formie turystyki rekiny są w pewnym sensie bezpieczniejsze i mniej narażone na kłusowników.

Przed pandemią wody wokół Tan-Awan odwiedziło ponad pół miliona turystów w ciągu roku, którzy zostawili na Filipinach kilka milionów dolarów. Te pieniądze wpłynęły na życie wielu lokalnych mieszkańców.

Zdjęcie Pandemia miała wielki wpływ na upadek turystyki / Pixabay.com

Teraz turystów praktycznie nie ma, a wielu miejscowych musiało poszukać innych opcji zarobku. Ekolodzy apelują, że to dobry czas, by przestać karmić rekiny, jednak rybacy nie zamierzają odpuszczać i zwrócili się nawet z prośbą do władz o dotacje na jedzenie dla ryb.

Rekiny wielorybie

Rekiny wielorybie to największe ryby żyjące na naszej planecie. Osiągają nawet 18 metrów długości, ważąc przy tym kilkanaście ton. Nie zagrażają one w żaden sposób ludziom, gdyż żywią się głównie planktonem i małymi rybami, które pozyskują przez filtrowanie wody.

W ostatnich 75 latach populacja tego gatunku zmniejszyła się o ponad połowę, a w okolicach Filipin ten odsetek wyniósł nawet 63 procent. Obecnie rekinom wielorybim grozi wyginięcie.