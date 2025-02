Większość z nich, chociaż jest mało skuteczna, przynajmniej nie wpływa na nasze bezpieczeństwo, czego nie można powiedzieć o pewnym lifehacku, który zdobywa ostatnio popularność w mediach społecznościowych. Na filmach, które mają na liczniku często miliony odsłon, można zobaczyć pasażerów podciągających kolana do klatki piersiowej, kładących stopy na krawędzi siedzenia i przypinających je wokół kostek pasem bezpieczeństwa, dzięki czemu można oprzeć głowę na kolanach.

"To skrajnie niebezpieczne"

Pomysłowe? Może, ale niebezpieczne, na co zwracają uwagę nie tylko stewardesy, ale i lekarze. Jak wyjaśnia w wypowiedzi dla CNN Travel Sara Nelson, przewodnicząca Association of Flight Attendants-CWA, reprezentującego 55 tys. stewardes i stewardów z 20 linii lotniczych, jest to "skrajnie niebezpieczne", nie tylko dla samych "użytkowników", jak i innych pasażerów.

Pas bezpieczeństwa powinien być zapięty nisko i ciasno wokół bioder. To najlepsza ochrona w przypadku turbulencji, awaryjnego lądowania lub wypadku. Nie chodzi tylko o Twoje bezpieczeństwo – jeśli nie jesteś prawidłowo przypięty, możesz zranić kogoś innego, gdy zostaniesz wyrzucony w powietrze podczas turbulencji mówi.

Co ciekawe, wspomina też o tym, że może to prowadzić do problemów prawnych, bo odmowa prawidłowego zapięcia pasów jest naruszeniem przepisów federalnych i takie "celowe nieposłuszeństwo może skutkować grzywną do 35 tys. dolarów". Oczywiście pasażerowie bronią swoich racji, przekonując, że to wszystko efekt oszczędności linii lotniczych, które oferując zbyt ciasne i niewygodne fotele w klasie ekonomicznej.

Bezpieczeństwo to podstawa

I z jednej strony trudno nie przyznać im racji, ale z drugiej bezpieczeństwo podczas lotów powinno być najważniejsze. Do tego nie brakuje również głosów lekarzy sugerujących, że zapinanie pasa wokół kostek może zwiększać ryzyko zakrzepów krwi, a także innych urazów.

Jak komentuje dla CNN prof. Nathan Connell z Harvard Medical School w Bostonie, chociaż trudno powiedzieć, czy ten rzekomy trik podróżniczy bezpośrednio prowadzi do zakrzepów krwi, to jednocześnie poleca unikać wszystkiego, co ogranicza przepływ krwi, ponieważ może to zwiększyć ryzyko ich powstawania. Jego zdaniem w przypadku turbulencji lub sytuacji awaryjnej, jeśli ktoś miałby nogi owinięte pasem bezpieczeństwa, mogłoby to doprowadzić do urazu nogi lub kostki, co również mogłoby zwiększyć ryzyko zakrzepów.

Unikałbym wszystkiego, co ogranicza przepływ krwi, ponieważ może to zwiększyć ryzyko zakrzepów podsumowuje.

