Miasteczko Gulao umiejscowione jest niedaleko Hong Kongu. Dokładnie znajduje się w chińskim powiecie Heshan, należącym do prefektury miejskiej Jiangmen. Miejscowość ma długą i bogatą historię sięgającą początków panowania Dynastii Ming, która zastąpiła na chińskim tronie mongolską Dynastię Yuan. Miasto wyróżnia się przede wszystkich swoją nietypową topografią. Budynki znajdują się na małych wysepkach, które są ze sobą połączone drewnianymi mostami. Z lotu ptaka wygląda to tak, jakby miasto unosiło się na wodzie.

W 2019 roku powstał niecodzienny projekt budynku, który swoim wyglądem ma imitować ruchy kwiatu lotosu na wietrze. Jest on częścią planów rozbudowy miejscowości w kierunku atrakcji turystycznej. Za inwestycję odpowiada OCT Group, czyli największe przedsiębiorstwo turystyczne w Azji. Niesamowita budowla została oddana do użytku już rok później i prezentuje się zjawiskowo. Pełni funkcje nowego ośrodka wypoczynkowego i centrum turystyki w tym regionie. Na najwyższym piętrze budowli znajduje się taras widokowy z możliwością obejrzenia panoramy okolicy. Stworzenie projektu zlecono architektom z Shenzhen Huahui Design, którzy dołożyli wszelkich starań, by zachować wartości tego regionu, jakimi są prostota i ekologia.

Powstanie resortu to nie koniec, lecz dopiero początek inwestycji turystycznych w tym regionie. OCT Group wyda łącznie 5 miliardów yuanów na rozbudowę wodnego miasteczka Gulao. Przedsiębiorstwo planuje zagospodarowanie łącznie 10 kilometrów kwadratowych na stworzenie atrakcyjnego punktu turystycznego dla wszystkich miłośników zwiedzania.

