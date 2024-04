Król Karol III zdecydował, że zamek Balmoral w Szkocji będzie dostępny dla turystów. To pierwszy raz w historii, kiedy chętni będą mogli obejrzeć wnętrza posiadłości, którą ukochała sobie Elżbieta II. Aby zwiedzić królewskie pokoje, trzeba się jednak nastawić na spory wydatek.

Dlaczego Balmoral był ulubionym zamkiem królowej?

Balmoral to posiadłość w północno-wschodniej Szkocji. Zajmuje powierzchnię ok. 20 tys. hektarów. Zamek w XIX wieku był własnością księcia Alberta i królowej Wiktorii, z czasem przechodził we władanie kolejnych królów Wielkiej Brytanii, aż ukochała go sobie królowa Elżbieta II.

Powszechnie uznaje się, że szkocka posiadłość Balmoral była ulubionym miejscem Elżbiety II. Monarchini wybierała się tam niemal każdego lata. Arthur Edwards, królewski fotograf, który przez lata współpracował z królową, zapytał ją kiedyś, dlaczego ciągle tam wraca. Elżbieta II odparła podobno: "Gdzie mogłabym się udać?", na co zaskoczony Edwards miał odpowiedzieć, że przecież może wyruszyć, gdzie zechce. Królowa stwierdziła wówczas, że Balmoral bardzo jej się podoba. Wnuczka królowej, księżniczka Eugenia również skomentowała w jednym z wywiadów zamiłowanie Elżbiety II do Balmoral:

- To jest najpiękniejsze miejsce na ziemi. Myślę, że babcia jest tam najszczęśliwsza, naprawdę kocha Szkocję. Spacery, pikniki, psy - powiedziała.

W tym zamku Elżbieta II zmarła w wieku 96 lat, miało to miejsce 8 września 2022 roku.