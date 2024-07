Spis treści: 01 Wizzair i bagaż do samolotu

02 Bagaż podręczny Wizzair - niewielki, ale darmowy

03 Walizka podręczna w Wizzair. Jakie wymiary?

04 Bagaż rejestrowany w Wizzair

05 Bagaż Wizzair - podsumowanie

Wizzair i bagaż do samolotu

Wizzair to tania linia lotnicza, która oferuje pasażerom wiele połączeń w różnych kierunkach w Europie i nie tylko - również z Polski. Zaletą węgierskiego przewoźnika jest z pewnością cena biletów, gdyż ta z reguły jest niższa niż w przypadku oferty tradycyjnych przewoźników, jak np. LOT czy Lufthansa. Z drugiej strony, przewoźnik ten w ramach standardowej taryfy oferuje akceptowalne minimum - za wiele rzeczy, jak dodatkowe walizki czy posiłki musimy dopłacić.

To oznacza, że po zakupie samego biletu nie mamy co liczyć na walizkę rejestrowaną w cenie czy nawet walizkę pokładową. Jak wygląda sprawa z bagażem w samolotach Wizzair? Przed wylotem warto upewnić się, co możemy zabrać do samolotu. A bagaż w Wizzair dzieli się na 3 rodzaje.

Bagaż podręczny Wizzair - niewielki, ale darmowy

Pierwszy i podstawowy rodzaj bagażu Wizzair to bagaż podręczny. Jego największą (i chyba jedyną) zaletą jest to, że jest darmowy. Mamy go w cenie biletu, niezależnie od tego, czy nasza taryfa kosztowała 50, czy 500 złotych. Z drugiej strony, jest to w zasadzie niewielki przedmiot osobisty o wymiarach do 40 na 30 na 20 centymetrów. Bagaż podręczny w Wizzair to np.:

Plecak

Torba na laptop

Torebka

Nie ma zatem mowy o dużym bagażu, bo te musi zmieścić się pod fotelem przed nami. Spakujemy do niego najpotrzebniejsze rzeczy, jak kilka koszulek czy przybory higieniczne. Warto pamiętać, że bagaż podręczny przechodzi z nami kontrolę bezpieczeństwa. To oznacza, że na większości lotnisk nie będziemy mogli zabrać np. dużej ilości płynów.

Walizka podręczna w Wizzair. Jakie wymiary?

Drugi rodzaj bagażu u węgierskiego przewoźnika to walizka podręczna, czyli standardowa, mała walizka kabinowa. To również bagaż, który zabieramy ze sobą do samolotu - przechodzimy z nim kontrolę bezpieczeństwa, ale możemy spakować znacznie więcej rzeczy. Jakie wymiary ma walizka podręczna Wizzair? Przewoźnik informuje, że musi mieć wagę do 10 kilogramów i wymiary do 55 na 40 na 23 centymetrów.

W samolocie umieścimy ją nad naszymi głowami - na półce przeznaczonej na bagaże. Warto wiedzieć, że walizka podręczna w Wizzair jest dostępna za dodatkową dopłatą. W podstawowej taryfie biletu jej nie ma i trzeba dopłacić. Możemy to zrobić albo podczas kupowania biletu, albo później z poziomu zarządzania naszą rezerwacją.

Bagaż rejestrowany w Wizzair

Największy bagaż Wizzair dostępny dla pasażerów to walizka rejestrowana. Nie zabieramy jej do samolotu, lecz nadajemy na stanowisku odprawy przed odlotem. Obsługa umieszcza ją w luku bagażowym, a my odbierzemy ją później na charakterystycznej karuzeli bagażowej po wylądowaniu. Walizka rejestrowana w Wizzair kosztuje i musi mieć wymiary do 149 na 119 na 171 centymetrów.

Jaka jest dopuszczalna waga walizki Wizziar? Przewoźnik przewiduje kilka taryf - walizka może mieć do 10, 20, 26 lub nawet 32 kilogramy. Wybór jest zatem spory. W każdym przypadku należy przestrzegać limitów, bo nawet za kilogram nadbagażu przyjdzie nam dopłacić. A ceny na lotniskach nie należą do najniższych.

Bagaż Wizzair - podsumowanie

Wiemy już, że w samolocie Wizzair możemy mieć 3 różne rodzaje bagażu. Poniżej znajdziesz podsumowanie tych informacji:

Przedmiot osobisty - za darmo, do 40 na 30 na 20 centymetrów

- za darmo, do 40 na 30 na 20 centymetrów Walizka podręczna - za dopłatą, do 10 kg i 55 na 40 na 23 centymetrów

- za dopłatą, do 10 kg i 55 na 40 na 23 centymetrów Walizka rejestrowana - za dopłatą, między 10 a 32 kg, do 149 na 119 na 171 centymetrów

Standardowa taryfa pozwala nam na zabranie jedynie przedmiotu osobistego, natomiast walizka podręczna i bagaż rejestrowany możliwe są do dokupienia.

