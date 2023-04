Spis treści: 01 Jakie są największe miasta w Polsce? Liczba ludności

Jakie są największe miasta w Polsce? Liczba ludności

W Polsce jedynie trzy miasta mogą pochwalić się liczbą mieszkańców przekraczającą 670 tysięcy. W czołówce znajduje się:

Warszawa - 1 milion 862,3 tysiące mieszkańców,

Kraków - 802,8 tysięcy mieszkańców,

Wrocław - 673,9 tysięcy mieszkańców.

Warszawa jako stolica kraju zajmuje pierwsze miejsce w rankingu największych miast pod względem liczby ludności. Nowe dane z drugiej połowy 2022 pokazują, że na terenie stolicy mieszka 1 milion i 862,3 tysięcy mieszkańców. Warto przy tym podkreślić, że statystyki nie obejmują osób, które przyjeżdżają wyłącznie studiować czy pracować w stolicy.

Uwzględniając te zmienne, można przyjąć, że w Warszawie może przebywać ponad 2 miliony osób.

Zdjęcie Kraków to drugie co do wielkości miasto w Polsce. / 123RF/PICSEL

Kraków to drugie co do największej liczby mieszkańców miasto w Polsce, które dawniej również było jej stolicą. Zgodnie ze statystykami Narodowego Spisu Powszechnego aglomeracja ma aż 802,8 tysięcy mieszkańców. Warto jednak zaznaczyć, że liczba ta może być znacznie wyższa. Głównie ze względu na dużą liczbę uczelni, które przyciągają do Krakowa studentów. Miasto odwiedzane jest również przez rzesze turystów, których przyciąga wiele atrakcji.

Zdjęcie Wrocław awansował na trzecie miejsce największych miast w Polsce pod względem liczby ludności. / 123RF/PICSEL

Trzecim najgęściej zaludnionym miastem w Polsce jest Wrocław. Liczy sobie ponad 673,9 tysięcy mieszkańców. Warto również zaznaczyć, że jeszcze do niedawna na tej pozycji znajdowała się Łódź, która obecnie znalazła się na czwartej pozycji. Świadczy to o tym, że Wrocław staje się coraz ciekawszym miejscem do życia.

Jakie są największe miasta w Polsce? Powierzchnia

Największe miasta w Polsce w rankingu, uwzględniając ich powierzchnię, wyglądają podobnie.



Na pierwszym miejscu plasuje się Warszawa o powierzchni 517 km kw. Na drugim miejscu pozostaje Kraków z powierzchnią 327 km kw. Wymieniony wyżej Wrocław pod względem powierzchni zajmuje dopiero siódmą pozycję. Na trzecim miejscu znalazł się Szczecin, który zajmuje 301 km kw.

Na terenie największego miasta w Polsce, czyli Warszawy, znajduje się aż 11 mostów łączących oba brzegi aglomeracji. Dwa z nich to mosty kolejowe. Najdłuższym obiektem jest tunel przebiegający pod Ursynowem. Jego całkowita długość to 2,3 kilometra. Na terenie miasta zlokalizowane są aż dwa lotniska: Lotnisko Chopina, Port Lotniczy Warszawa-Modlin.

Kraków jako drugie co do zajmowanej powierzchni miasto w Polsce również może poszczycić się dużą liczbą miejsc przeprawowych przez Wisłę. Dostępnych jest aż 20 mostów, w tym 13 drogowych, cztery kolejowe, dwie kładki przeznaczone dla pieszych i rowerzystów oraz jeden most podwieszany, przez który przebiega rurociąg grzewczy. Najdłuższym mostem łączącym oba brzegi jest most im. kardynała Franciszka Macharskiego, który ma łączną długość 1401 metrów i łączy ze sobą Podgórze z Nową Hutą. Na terenie miasta zlokalizowane jest również lotnisko, a dokładnie Port lotniczy Kraków-Balice im. Jana Pawła II.

Zdjęcie Szczecin nie ma dużo mieszkańców, ale powierzchnię całkiem sporą. / 123RF/PICSEL

Szczecin zajmuje trzecie miejsce pod względem powierzchni. W mieście znajduje się jedyny w kraju kolejowy most zwodzony, który liczy sobie około 262 metrów długości i zlokalizowany jest nad Regalicą. Najdłuższym drogowym miejscem przeprawowym jest most im. Jerzego Łabudy o długości prawie 285 metrów. Jedynym mostem, który zachował się po II Wojnie Światowej, jest ten prowadzący na Wyspę Jaskółczą o długości 36,45 metrów. Najwyższym obiektem na terenie miasta jest oddana do użytku w 2021 roku Hanza Tower, której wysokość to 104 metry. Na terenie miasta, podobnie, jak w przypadku dwóch wcześniejszych aglomeracji, zlokalizowane jest również lotnisko - port lotniczy Szczecin-Goleniów im. NSZZ "Solidarność".