Co to jest megamiasto? Zalety i wady dużych aglomeracji

Termin megamiasto opisuje bardzo duże i złożone obszary miejskie, które charakteryzują się ogromną powierzchnią, liczbą mieszkańców powyżej 10 milionów, różnorodnością kulturową i społeczną. W megamiastach obserwuje się również jedne z najszybszych wzrostów gospodarczych. Można zatem śmiało stwierdzić, że to dynamiczne centra, w których zlokalizowane jest życie:

społeczne,

kulturalne,

ekonomiczne,

polityczne.

Obserwując istniejące na świecie megamiasta, można zaobserwować, że tak naprawdę składają się one z kilku mniejszych miast oraz obszarów metropolitalnych.

Ich granice z czasem się zatarły, przez co stworzyły nieprzerwaną aglomerację. Obszary w megamiastach połączone są gęstą siecią dróg oraz linii komunikacyjnych, dzięki czemu poruszanie się po nich jest znacznie łatwiejsze. W takich miejscach zlokalizowane są największe budowle będące często siedzibami firm. W dalszej części znajdują się najczęściej dzielnice mieszkalne, które odznaczają się większą ilością zieleni i niższą zabudową. Megamiasta to duże zróżnicowanie rozwojowe i wiele możliwości dla mieszkańców.

Warto jednak zaznaczyć, że duże aglomeracje miejskie to nie tylko same korzyści. Z uwagi na swoją strukturę i wielkość często towarzyszą im problemy związane z przeludnieniem czy znacznie wyższym poziomem zanieczyszczenia. To obserwuje się głównie w ich centrach. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu możliwa jest jednak poprawa sytuacji. Jednym ze sposobów jest tworzenie nowych przestrzeni zielonych czy ograniczanie wjazdu dla pojazdów niespełniających określonych norm w zakresie spalania.

Jakie są największe miasta na świecie?

Największe miasto na świecie to niezaprzeczalnie Tokio w Japonii. Szacuje się, że liczba mieszkańców stolicy Japonii znacznie przekracza 37 milionów osób.

To megamiasto składa się łącznie z 23 dzielnic oraz regionów Tama wraz z szeregiem wysp. Miasto jeszcze do 1868 roku nosiło nazwę Edo. W 1923 roku w Japonii odnotowano bardzo silne trzęsienie ziemi o skali 8,3 w skali Richtera, które wyrządziło ogromne szkody. W 1945 roku Tokio ponownie zostało zniszczone, tym razem przez amerykańskie bombardowania.

Obecnie jest to największe miasto na świecie, w którym swoją siedzibę ma największa działająca giełda świata, czyli Tokyo Stock Exchange.

Drugie, największe miasto na świecie to Delhi w Indiach. Szacuje się, że mieszka w nim ponad 32 miliony osób. Miasto przez tysiąclecia było nadbudowywane i obudowywane, a tym samym w jego obrębie powstało łącznie siedem miast, które z czasem stworzyły jedno megamiasto. Badania archeologiczne prowadzone na terenie obecnej stolicy Indii potwierdziły tę teorię. W 1200 roku p.n.e. w miejscu Delhi istniało inne miasto, noszące nazwę Indraprastha.





Zdjęcie W Delhi w Indiach mieszka 32 mln osób. / 123RF/PICSEL

Obecnie Delhi dzieli się na dwie, zupełnie różne części:

Stare Delhi,

Nowe Delhi.

Główną atrakcją turystyczną jest Czerwony Fort powstały w pierwszej połowie XVII wieku, który wpisany został na listę dziedzictwa UNESCO.

Trzecie, największe miasto na świecie leży w Chinach. To Szanghaj z 28 milionami mieszkańców. Aglomeracja leży przy delcie rzeki Jangcy i ujściu do Morza Wschodniochińskiego. To megamiasto podzielone jest na 18 dzielnic i jeden powiat. Uznawane jest za jedno z najnowocześniejszych.

Zdjęcie Szanghaj z 28 milionami mieszkańców zajmuje trzecie miejsce wśród największych miast świata. / 123RF/PICSEL

Stawia na rozwój takich dziedzin jak biotechnologia, informatyka oraz technologia mikroelektroniczna. W Szanghaju powstała również pierwsza na świecie komercyjna kolej magnetyczna dostępna w transporcie publicznym. Co więcej, w tej aglomeracji zlokalizowany jest najwyższy budynek w Chinach, Shanghai Tower, którego wysokość to 632 m.



Wśród największych miast na świecie kolejne na liście są:





Dhaka w Bangladeszu - 22,5 mln mieszkańców

Sao Paulo w Brazylii - 22,4 mln mieszkańców

Mexico City w Meksyku - 22 mln mieszkańców

Kair w Egipcie - 21,7 mln mieszkańców

Pekin w Chinach - 21,3 mln mieszkańców

Bombaj w Indiach - 21 mln mieszkańców

Osaka w Japonii - 19 mln mieszkańców.