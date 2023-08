Spis treści: 01 Karty pokładowe w Ryanair. Jak je zdobyć?

02 Odprawa na lotnisku kosztuje. Zrób to za darmo

03 Ile kosztuje odprawa na lotnisku w Ryanair?

04 Co jest wymagane do odprawy na samolot?

Karty pokładowe w Ryanair. Jak je zdobyć?

Karta pokładowa to w zasadzie nasz bilet lotniczy. Dokument w formie fizycznej lub cyfrowej pozwala nam przejść do kontroli bezpieczeństwa, a później zostanie sprawdzony przy bramce podczas wchodzenia do samolotu. Jak zauważyliście, może mieć dwie formy. Coraz popularniejsze stają się cyfrowe karty pokładowe, które możemy mieć zapisane w telefonie, w formie PDF lub w portfelu Apple, lub Google.

Aby uzyskać kartę pokładową, musimy dokonać odprawy. Ryanair, czyli przewoźnik z Irlandii pozwala na dokonanie odprawy na dwa sposoby - przez internet lub na lotnisku. Mimo tego, że mamy dwie opcje do wyboru, aby odprawić się na samolot za darmo, warto w tym przypadku skorzystać z pierwszej opcji. Jak odprawić się w Ryanair za darmo i uniknąć opłat?

Odprawa na lotnisku kosztuje. Zrób to za darmo

Skoro wiemy już, że odprawa na samolot Ryanair może odbyć się na dwa sposoby, pora wybrać jeden z nich. Chcąc uniknąć kosztów i opłat, najlepiej jest odprawić się przy pomocy aplikacji mobilnej lub strony internetowej Ryanair. Darmowa odprawa jest dostępna na 24 godziny przed odlotem i możemy wykonać ją maksymalnie do 2 godzin przed godziną wylotu samolotu. To krótkie okienko czasowe, dlatego warto o nim pamiętać.

Taka odprawa online jest darmowa, ale w zamian nie wiemy, w którym miejscu samolotu usiądziemy. Jak to bywa w przypadku tanich linii lotniczych, przydział miejsc odbywa się losowo. Chyba że zdecydujemy się na zakup konkretnego miejsca, lub skorzystamy z zestawu sprytnych trików. Są sposoby na to, jak usiąść w samolocie razem nie ponosząc dodatkowych kosztów.

Ile kosztuje odprawa na lotnisku w Ryanair?

Jeżeli zapomnimy o darmowej odprawie online, to nic straconego - nadal możemy wsiąść do samolotu. Wystarczy, że odprawimy się na lot na lotnisku przy wskazanym przez Ryanair stanowisku. Odprawa na lotnisku jest dostępna nawet do 40 minut przed czasem planowanego odlotu. Niestety, usługa ta nie jest darmowa. Koszt odprawy na lotnisku w liniach lotniczych Ryanair wynosi 264 złote (55 euro). Co ciekawe, taniej jest gdy odprawiamy się na lot z Hiszpanii. Wtedy kwota ta wynosi 30 euro.

Sama odprawa to jednak nie koniec potencjalnych kosztów. Jeżeli po dotarciu na lotnisko nie mamy możliwości pokazania karty pokładowej (cyfrowej lub papierowej), to musimy zapłacić za wyrobienie karty pokładowej na lotnisku. Koszt to 20 euro, czyli praktycznie 100 zł za kartkę papieru. Warto o tym pamiętać, aby uniknąć przykrej niespodzianki!

Co jest wymagane do odprawy na samolot?

Linie lotnicze Ryanair (podobnie jak inni przewoźnicy) akceptują dwa rodzaje dokumentów tożsamości. Są nimi dowód osobisty i paszport. Te dokumenty są konieczne do dokonania odprawy, jak i wejścia do samolotu i odbycia podróży. Zależenie od tego, w jakim kierunku się udajemy, będziemy potrzebować paszport, lub wystarczyć może zwykły dowód osobisty.

Warto pamiętać, że Ryanair nie akceptuje innych dokumentów, w tym prawa jazdy czy certyfikatów urzędowych. Poza tym, przed wylotem należy zapoznać się z regulacjami dotyczącymi wjazdu do danego państwa. Może okazać się, że potrzeba będzie wiza, której nie da się nabyć na lotnisku - lub będzie to szalenie drogie.

