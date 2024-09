Korona Europy to nie tylko wysokie szczyty. Najniższy ma zaledwie 75 metrów

Na terenie Polski położone są trzy łańcuchy górskie - Góry Świętokrzyskie, Sudety i Karpaty. Pierwsze z nich są najstarsze i najmniejsze. Najwyższy szczyt, Agata, wschodni wierzchołek Łysicy, ma wznosi się na wysokość 614 m n.p.m. W podziale fizycznogeograficznym zalicza się je wręcz do pasa wyżyn, a nie gór. Sudety zostały odmłodzone, wskutek czego wydźwignięte bloki skalne możemy dziś podziwiać w Górach Stołowych. Najmłodsze i zarazem najwyższe są Tatry, a dokładnie Rysy (2499 m n.p.m. - wierzchołek na terenie Polski).

W Europie są też inne pasma górskie: Alpy, Apeniny, Pireneje, czy Góry Dynarskie, to tylko kilka przykładów. Wiele szczytów przewyższa te znajdujące się na terenie Polski. Wszystkie najwyższe szczyty poszczególnych państw zostały zebrane jak Korona Europy.

Choć zrobienie spisu najwyższych szczytów wydać by się mogło niezwykle proste, to w rzeczywistości istnieje kilka Koron Europy nieznacznie różniących się między sobą. Niektóre państwa bowiem położone są na terenie Europy, ale część terytorium z najwyższymi szczytami leży poza Europą. Jedne rankingi uznają góry Kaukaz jako europejskie (granica Europy i Azji), inne trzymają się ściśle podziału geograficznego, zaliczając je do Azji.

Korona Europy - nie tylko dla doświadczonych

Niezależnie od miejsca, góry przyciągają rzesze turystów spragnionych ciszy i kontaktu z naturą oraz spektakularnych widoków. To wspaniałe uczucie, gdy możemy spojrzeć ze szczytu na otaczający nas krajobraz. Część tras dostępna jest dla wszystkich, niezależnie od stopnia zaawansowania. Te wyższe, trudniejsze szczyty, zarezerwowane są dla doświadczonych wspinaczy, często posiadających specjalistyczny sprzęt.

Okazuje się jednak, że Korona Europy dostępna jest nie tylko dla zaprawionych w boju Alpinistów i Himalaistów. Owszem, te najwyższe szczyty wymagają przygotowania. Wystarczy spojrzeć na pierwszą dziesiątkę:

Francja - 4806 m n.p.m. - Mont Blanc Włochy - 4806 m n.p.m. lub 4748 m n.p.m. - Mont Blanc lub Mont Blanc de Courmayeur Szwajcaria - 4634 m n.p.m. - Dufourspitze Austria - 3798 m n.p.m. - Großglockner Hiszpania - 3479 m n.p.m. - Mulhacén Niemcy - 2962 m n.p.m. - Zugspitze Andora - 2942 m n.p.m. - Pic de Coma Pedrosa Bułgaria - 2925 m n.p.m. - Musała Grecja - 2918 m n.p.m. - Mitikas Słowenia - 2864 m n.p.m. - Triglav

Cóż, chyba nikt nawet nie pomyśli o wybraniu się na Mont Blanc w ramach wakacyjnego weekendowego wypadku, kiedy największym wysiłkiem jest bieg do autobusu, który zaraz odjeżdża z przystanku. W mniej restrykcyjnych zestawieniach anglojęzycznych pierwsze miejsce zajmuje Góra Elbrus (Rosja, 5642 m n.p.m.), Szchara (Gruzja, 5193 m n.p.m.) i Ararat (Turcja, 5137 m n.p.m.) Wszystkie trzy państwa położone są częściowo w Europie, częściowo w Azji. W rzeczywistości szczyty pod względem fizycznogeograficznym leżą już na terenie Azji.

Ale każdy kij ma dwa końce. W tym przypadku są to kraje, gdzie najwyższe szczyty nie przekraczają 1000 m n.p.m. Na tej liście znajdziemy:

33. Dania - 880 m n.p.m. - Slættaratindur

34. San Marino - 739 m n.p.m. - Monte Titano

35. Belgia - 694 m n.p.m. - Signal de Botrange

36. Luksemburg - 560 m n.p.m. - Kneiff

37. Kazachstan - 509 m n.p.m. lub 259 m n.p.m. - bezimienny lub Iczka

38. Mołdawia - 428 m n.p.m. - Dealul Bălăneşti

39. Białoruś - 345 m n.p.m. - Góra Dzierżyńska

40. Holandia - 322 m n.p.m. - Vaalserberg

41. Estonia - 317 m n.p.m. - Suur Munamägi

42. Łotwa - 312 m n.p.m. - Gaiziņkalns

43. Litwa - 294 m n.p.m. - Wysoka Góra

44. Malta - 253 m n.p.m. - Ta’ Dmejrek

45. Monako 161

A jaki jest najniższy szczyt zaliczany do Korony Europy? Nie ma nawet 100 metrów wysokości. To Wzgórze Watykańskie, które ma wysokość 75 m n.p.m.



