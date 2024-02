Podróżowanie samolotem stało się standardem, na świecie działa ogrom różnych linii lotniczych, które transportują pasażerów w rozmaite zakątki świata. Niezależnie od tego, jakimi liniami zdarza nam się przemieszczać, warto, abyśmy zaznajomili się z międzynarodowym kodem, który stosuje personel pokładowy. Te niepozorne hasła mogą nam wiele powiedzieć o przebiegu lotu.

Lecisz samolotem na Islandię, a stewardessa mówi o kaktusach

Dla wielu osób podróżowanie samolotem wiąże się ze stresem, dla innych jest to fantastyczna przygoda, a jeszcze inni nie widzą w takiej formie przemieszczania się niczego specjalnego. Niezależnie od tego, w której grupie jesteś, podróżując z liniami lotniczymi, możesz usłyszeć czasem różne rozmowy załogi pokładowej.

Reklama

Stewardessa obsługująca lot na Islandię mówi o kaktusach? To nie pomyłka, a specyficzny kod do określenia nagłego wypadku medycznego. Steward szepczący do innego pracownika o tym, że gdzieś siedzi VIP, nie ma wcale na myśli znanej osobistości, to również specjalne hasło. Podobnie jest w przypadku, gdy załoga rozmawia o "baby Jesus".

Jay Robert, były członek personelu pokładowego Emirates, zdradził w rozmowie z "MailOnline Travel" tajny międzynarodowy język, jakim posługują się obsługujące loty załogi. Warto mieć świadomość, o czym rozmawiają pracownicy linii lotniczych. Pozwoli to lepiej zrozumieć, co dzieje się na pokładzie, czasem rozśmieszy, a niekiedy poprawi bezpieczeństwo.

Specjalny kod personelu pokładowego

Następnym razem, gdy będziesz lecieć samolotem, a załoga nazwie kogoś VIP-em, nie rozglądaj się z zamiarem dostrzeżenia ważnej persony czy celebryty. W języku pracowników VIP oznacza "Very Irritating Person", czyli kogoś niezwykle irytującego, kto przysparza zespołowi problemów. Na małe dziecko, które krzyczy i płacze przez cały lot, załoga mówi natomiast niekiedy "baby Jesus", czyli "dzieciątko Jezus".

Mermaid - syrenka, dotyczy zaś osoby, która układa się na wolnych miejscach i stara w ten sposób zniechęcić innych podróżujących do siadania w tym samym rzędzie. A co, gdy ktoś załogi nazwie Cię HOB-em? "To oznacza Hotty on Board, a więc Twój wygląd przykuł uwagę pracownika", wyjaśnia Jay.

Kiedy spędza się wiele godzin w samolocie, pojawia się nuda, która skłania wielu członków załogi do włączenia tak zwanego radia CCFM, czyli radia personelu pokładowego, w celu uzyskania najnowszych plotek z przejść powiedział Jay.

Oprócz zabawnie brzmiących określeń są też te bardziej poważne - Jay Robert wyjaśnił, że chodzi o kody SSR, czyli Special Services Request. Wśród takich haseł stosowanych przez załogę znajdują się między innymi ABP, DEPA, HUGO, INAD, czy MEDA.

Hasła pracowników samolotów i lotnisk

Znajomość haseł SSR może pomóc także pasażerom. Wszak w przypadku wcześniej opisanych określeń chodzi w pewnym sensie o pokładowe ploteczki, natomiast kiedy mowa jest o SSR, do czynienia mamy już z istotniejszą tematyką. Jay Robert wytłumaczył, co oznaczają niektóre z nich.

Wspomniane ABP to określenie, które oznacza pasażera, który może okazać się pomocny w przypadku ewentualnego zagrożenia. DEPA to tajny kod załogi na dyskretną identyfikację osoby, która jest deportowana. HUGO to skrót od "Human Gone". Hasła tego personel pokładowy używa w przypadku, gdy samolot transportuje zwłoki - również wtedy, gdy do śmierci dojdzie na pokładzie. INAD dotyczy pasażerów, którym odmówiono wstępu do kraju, a MEDA dotyczy spraw medycznych.

Nie tylko w samolocie można usłyszeć istotne hasła. Kontrolerzy ruchu lotniczego i piloci posługują się też kombinacjami cyfr. 7700 to ostrzeżenie o sytuacji awaryjnej, 7600 dotyczy awarii radia, a 7500 to alarm, że samolot został porwany. "Code Adam" można natomiast usłyszeć na lotnisku. Jest on używany przez pracowników obiektu do ostrzegania o zaginięciu dziecka. Nazwa tego alarmu pochodzi od uprowadzonego w 1981 roku chłopca imieniem Adam Walsh.

Warto zapamiętać tego typu kody i mieć świadomość, co dzieje się na lotnisku i w samolocie.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!