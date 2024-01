Mabrian to renomowane przedsiębiorstwo skupiające się na analizie trendów podróżniczych i innych danych z obszaru turystyki. Opracowane przez nich narzędzie analityczne służy do przetwarzania informacji o wyprawach, badając wzorce zachowań zarówno obecnych, jak i przyszłych turystów, obejmując przy tym wszystkie fazy cyklu podróżnego.

Badania firmy pomagają w prosty i przystępny sposób zrozumieć, jak kreuje się popyt na dane kierunki i atrakcje, co pomaga nie tylko hotelarzom, firmom przewozowym, czy biurom podróży, ale i samym podróżnikom. Warto zapoznać się z raportem na temat trendów podróżniczych w 2024 r.

Sztuczna inteligencja czyta i analizuje

Korzystając z informacji dostarczonych przez Mabrian, można się zainspirować i zdecydować na wyprawę w kierunku, który do tej pory nie był brany pod uwagę, a nawet w ogóle znany. Jednak sposób pozyskiwania informacji wydać się może niektórym kontrowersyjny - firma korzysta bowiem między innymi z algorytmów, które analizują wpisy na platformach, a także prowadzone w komentarzach w mediach społecznościowych rozmowy dotyczące turystyki.

- Badanie opiera się na metodologii aktywnego słuchania w mediach społecznościowych w celu identyfikacji trendów w zainteresowaniach turystów. W okresie od stycznia do października 2023 roku, w porównaniu do czterech poprzednich lat, przeanalizowano łącznie ponad 380 milionów wzmianek dotyczących turystyki - podaje firma badawcza.

Technika wykorzystana przez Mabrian do analizy polega na spontanicznym przetwarzaniu rozmów związanych z podróżami, jakie prowadzone były w mediach społecznościowych za pomocą sztucznej inteligencji i przetwarzania języka naturalnego. Następnie należało zinterpretować to, co zostało zebrane, aby wywnioskować, co motywuje podróżnych do odwiedzenia danego miejsca.



- Dodatkowo, aby zidentyfikować kierunki, które będą potencjalnie popularne w nadchodzących miesiącach, wykorzystaliśmy dane transakcyjne dotyczące przyszłych połączeń lotniczych - wyjaśnia Mabrian.

Trendy podróżnicze na 2024 rok

Jakie wnioski wyciągnięto z przeprowadzonych badań? Widać wzrost zainteresowania podróżami aktywnymi oraz związanymi ze spędzaniem czasu w naturze. Turyści w Europie często poszukują doświadczeń w obcowaniu z kulturą oraz przyrodą danego kraju.

Firma badająca obszary turystyki podaje, że widać globalny trend dotyczący podróżowania opartego na doświadczeniu oraz mniej konwencjonalnych rozwiązaniach. Popularność podróży związanych z aktywnym trybem życia i obcowaniem z przyrodą wzrosły od 2019 roku. Główną motywacją turystów odwiedzających Europę pozostaje jednak doświadczanie kultury i sztuki, choć z nieco słabszym wynikiem niż w 2019 roku.

Zdjęcie Sztuczna inteligencja posłużyła analitykom jako narzędzie do śledzenia rozmów o turystyce, by ustalić możliwe trendy w 2024 roku / Mabrian/Flourish / materiały prasowe

Wśród krajów europejskich, które oferują niezapomniane przeżycia, firma umieściła między innymi Islandię, Norwegię, Finlandię i Słowenię. To jednak nie było ostatecznym celem raportu. Mabrian wytypował bowiem 10 kierunków, które będą w związku z panującymi trendami najbardziej popularne w tym roku. 2024 ma być rokiem między innymi Anglii Wschodniej, Nowej Akwitanii czy Oksytanii. Niekwestionowanym liderem w ujęciu danego kraju są natomiast Włochy, które zajęły cztery miejsca w zestawieniu popularnych regionów. Wskoczyły także na pierwsze miejsce - dokładnie chodzi o Piemont.

Gdzie na urlop w 2024 roku? Zestawienie

Wyniki są interesujące. Najwięcej potencjalnych kierunków podróży mają Włochy (cztery), a za nimi plasują się Francja i Niemcy, po dwa kierunki. Listę 10 najpopularniejszych regionów w roku 2024 uzupełniają Wielka Brytania i Portugalia, każdy z nich ma po jednym kierunku podróży. Oto lista miejsc wartych odwiedzenia, które przedsiębiorstwo analityczne wybrało na podstawie analizy wzmianek w mediach społecznościowych i oferty połączeń lotniczych.

Na pierwszym miejscu jest wspomniany region Piemont we Włoszech, czyli "kraina u podnóża gór", który obejmuje destynacje takie jak Alba, Turyn, czy Stresa. W regionie tym oprócz bogatej oferty kulturalnej i przyrodniczej wyróżnia się oferta gastronomiczna z długą listą wymyślnych deserów. Lokalne jedzenie jest zaliczane do motywacji podróży empirycznych - doświadczanie smaków z tego regionu kusi wielu podróżników.

Na drugim miejscu znajduje się region Nowa Akwitania we Francji, która obejmuje takie kierunki jak Biarritz, Bordeaux czy Limoges. To gratka dla miłośników pięknej zabytkowej architektury i win. Wizyta w tym regionie wiąże się z szerokim wachlarzem smakowitych trunków, winnicami i gastronomicznymi doświadczeniami, oraz turystyką aktywną - między innymi ze względu na atlantyckie wybrzeże i spore zróżnicowanie terenu.

Trzecie miejsce wśród najpopularniejszych kierunków zajęła Anglia Wschodnia, z takimi miejscami jak Cambridge, Essex czy Norfolk. Region ten oferuje równowagę pomiędzy ofertą kulturalną i przyrodniczą, co sprawia, że jest to rozwijający się cel podróży. W tym obszarze czuć powiew historii, ze względu na architekturę, oraz zamki i pałace. Możliwość dotarcia na miejsce określana przez firmę badawczą jako ogólna łączność jest również dobra i stabilna.

Pozostałe miejsca na liście najciekawszych regionów wpisujących się w nowe trendy należą do: Oksytanii (Francja), Kampanii (Włochy), Nadrenii Północnej-Westfalii (Niemcy), Lombardii (Włochy), Emilii-Romanii (Włochy), prowincji Hamburg (Niemcy) oraz prowincji Lizbona (Portugalia).

Warto zapoznać się z tymi kierunkami. A nuż okaże się, że któryś z proponowanych regionów oferuje dokładnie to, czego szukaliśmy, myśląc o planowaniu urlopu