Ferie to zwykle czas mocno wyczekiwany nie tylko przez najmłodszych, ale i przez całe rodziny, które organizują sobie wtedy wspólny czas wolny. Wiele osób już od dawna szykuje się na niezapomnianą dawkę zimowej rozrywki i różnych innych aktywności. To gratka zarówno dla tych, którzy marzą o szaleństwach na stoku, jak i dla tych, którzy cenią sobie spokojne chwile w otoczeniu zimowego krajobrazu. Coś ciekawego da się jednak zorganizować zawsze, niekoniecznie wyjeżdżając w dalszą podróż.

Jedną z interesujących opcji na spędzanie ferii jest bowiem eksplorowanie województwa, w którym się mieszka. W wielu zakątkach Polski przez cały rok na dzieci czekają ciekawe atrakcje, a niekiedy rozmaite obiekty szykują wydarzenia specjalnie przygotowane na zimowe wakacje. Przybliżamy kilka interesujących miejsc w województwach, które mają w tym roku ferie od 15 stycznia. Oto przykładowe przybytki, do których warto zabrać małego geeka i samemu również ciekawie przy okazji spędzić czas.

Co zwiedzić w ferie 2024 r. w województwie dolnośląskim?

Kolejkowo Wrocław - miniaturowy Dolny Śląsk

Ciekawy projekt prezentujący miniaturowy świat pełen figurek ludzi i zwierząt, budynków i oczywiście torowisk oraz pociągów. Twórcy tego miejsca stworzyli spektakularną makietę Dolnego Śląska z ruchomymi elementami, która zachwyca zwiedzających w każdym wieku. To miniaturowy żyjący świat z takimi elementami jak nastawnia kolejowa, z której wyjeżdżają pociągi, straż pożarna gasząca auto, są też plaża czy wesołe miasteczko. Przy makiecie są umieszczone specjalne podesty dla mniejszych dzieci, by mogły dobrze widzieć wszystkie szczegóły.

Sztolnie Kowary w Kopalni "Liczyrzepa" w Kowarach

Podziemna trasa turystyczno-edukacyjna związana ze ściśle tajną historią wydobywania w tym miejscu uranu zapewne brzmi ciekawie nie tylko dla wielu małych odkrywców, ale i ich opiekunów. Warto skorzystać z oferty tego muzeum historycznego i ruszyć w podróż w czasie zakończoną podziemnym spektaklem laserowo-multimedialnym. "Wiele ekspozycji pozwala nie tylko zobaczyć, ale także usłyszeć i poczuć omawiane zagadnienie. Nie zabraknie również legend, w końcu Sztolnie Kowary należą do Kopalni Liczyrzepy - Ducha Karkonoszy", informuje muzeum. Podziemna podróż pełna ciekawostek zachwyci niejednego miłośnika tajemnic.

Sudecka Zagroda Edukacyjna, Dobków

Mieszczące się w sercu Krainy Wygasłych Wulkanów interaktywne centrum edukacji oferuje szereg atrakcji dla najmłodszych. Obiekt wyposażony jest w sale edukacyjne, organizuje wiele warsztatów, pozwala też dowiedzieć się więcej o budowie oraz aktywnościach wulkanów, a także o okolicznych sekretach geologicznych. Można zwiedzać z przewodnikiem lub zapisać się na jedno z wielu przygotowanych na zimę wydarzeń, np. warsztaty laboratoryjne dotyczące zagadek fluorescencji. Warto zajrzeć na stronę Zagrody i zorientować się w bardzo bogatej ofercie dla dzieci i dorosłych.

Ciekawe punkty na ferie z dzieckiem - Mazowieckie

Warszawskie Muzeum Komputerów i Gier

Miejsce dla dużych i małych, które wciąga na długo. W tym przybytku można nie tylko poczuć klimat retro i cieszyć się stanowiskami z dawniej produkowanymi komputerami i konsolami. Oprócz zasięgania wiedzy z historii i rozwoju tego obszaru technologii można też skorzystać z oferty nieco bardziej nowoczesnych wynalazków - strefy VR. W miejscu tym zainteresowani mogą zanurzyć się w gry w wirtualnej rzeczywistości. Połączenie nostalgii z nowoczesnością ujmuje odwiedzających, a propozycja muzeum jest skierowana zarówno do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Zamek Książąt Mazowieckich w Czersku

Udostępniony do zwiedzania przez cały rok, ten ciekawy historyczny obiekt oprócz potężnej dawki wiedzy na temat losów miejsca oferuje także niezapomniane przygody. Wejść na wieżę i podziwiać malownicze widoki to mało, można także wypuścić się poza tereny zamku. Wystarczy skorzystać z bogatej oferty zajęć dla rodzin i wziąć udział np. w grze zamkowej “Kto tu bywał" albo w queście “Na tropach średniowiecznego Czerska". Warto też skontaktować się z personelem zamku i dopytać o planowane imprezy i wydarzenia.

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Przestrzeń pełna ciekawych i interaktywnych obiektów, które wciągają na długie godziny. Idealne miejsce do spędzenia czasu z dziećmi. Obiekt umożliwia rozwój przez zabawę do nauki, pozwalając na swobodną eksplorację, badanie, majsterkowanie oraz eksperymentowanie. Wystawy skonstruowane są tak, aby nacieszyć się nimi mogli zwiedzający w każdym wieku. Oprócz zwiedzania bogato wyposażonej przestrzeni poświęconej różnym dziedzinom nauki można wybrać się także do planetarium.

Opolskie - miejsca warte odwiedzenia z dzieckiem na ferie zimowe 2024

Fabryka Robotów, Moszna

Sąsiadująca z innym ciekawym obiektem, Zamkiem Moszna, który przypomina budowlę wyciągniętą rodem z bajek Disneya, Fabryka robotów jest świetnym miejscem do odwiedzenia z zaciekawionymi taką tematyką dzieciakami. W obiekcie tym znajduje się kilkaset robotów, a wszystkie z nich zostały wykonane ręcznie. To wierne kopie filmowych bohaterów, zarówno tych uwielbianych przez dzieci, jak i dorosłych. Niektóre roboty mierzą ponad 3 metry i ważą ponad pół tony! Można tu edukować dzieci na temat możliwości recyklingu, ponieważ twory prezentowane w Fabryce zostały stworzone głównie z wykorzystaniem niepotrzebnych części np. z samochodów.

JuraPark, Krasiejów

Kolejne miejsce umożliwiające niejako podróż w czasie, tym razem jednak będą to dużo bardziej odległe dzieje, niż w przypadku np. wspomnianej wcześniej kopalni uranu. W tym jednym miejscu w Krasiejowie na zwiedzających czeka ogrom atrakcji, ponieważ jest tu m.in. park dinozaurów, park ewolucji, prehistoryczne oceanarium i pawilon paleontologiczny. Dzieciaki mogą stanąć oko w oko z dinozaurami, a jest ich sporo, bo około 200 realistycznych modeli. Warto tu także edukować się na temat dziejów świata. JuraPark to połączenie nowoczesnych technologii z prehistorycznymi odkryciami. Warto przejrzeć stronę obiektu i zapoznać się ze wszystkimi atrakcjami oraz odpowiednio zaplanować wizytę.

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

Miłość do muzyki niektórzy rozwijają już od najmłodszych lat, a obiekt poświęcony polskiej scenie muzycznej warto odwiedzić niezależnie od wieku. Kolorowy i ciekawie wyposażony przybytek umożliwia podróż przez historię polskiej muzyki od lat 20. ubiegłego wieku, po czasy współczesne. Wystawy w muzeum są multimedialne, a w ramach ekspozycji znaleźć można tysiące fotografii i nagrań audio, setki teledysków, a także pokój dla dzieci z elektryczną perkusją czy szafę z kostiumami. Podczas ferii w muzeum są także organizowane zajęcia edukacyjne oraz quizy dla grup zorganizowanych.

Co robić w ferie w województwie zachodniopomorskim?

Ukryta Kraina, Kołobrzeg

Fascynująca, ociekająca magią wystawa dla dzieci położona 100 metrów od Latarni w Kołobrzegu oczaruje także dorosłych. Kolorowa przestrzeń udostępniona zwiedzającym może nieźle zaskoczyć. Na wstępie turyści otrzymują bowiem specjalne różdżki, dzięki którym mogą ożywiać przygotowany przez twórców Ukrytej Krainy świat. To nie tylko interaktywne przeżycie z magicznym akcentem, ale też lekcja biologii oraz rozwijania wyobraźni. Oprócz eksponatów, które można ożywić za pomocą odrobiny magii, na zwiedzających czekają też inne ciekawostki. Obiekt ma na stanie żywe zwierzęta, m.in. ciekawe stworzenia, jakimi są aksolotle.

Multimedialne Muzeum w Trzęsaczu

Niewielki, ale i bardzo nietuzinkowy obiekt, który oferuje zapoznanie się z historią okolicy oraz dotyczącą jej legendą o syrenie. Ciekawostką jest też zaprezentowanie znaczenia 15. południka, na którym leży Trzęsacz. Multimedialne ekspozycje pochłaniają widzów i zabierają w ciekawą podróż przez wieki. To miejsce, które łączy walory edukacyjne z estetycznymi. Zwieńczenie zwiedzania stanowi pokaz, podczas którego możemy przez chwilę poczuć się, jak w czasie sztormu, który zniszczył pobliski kościół. Multimedialne prezentacje, ciekawie opowiedziana historia i legenda sprawiły, że kilka lat temu obiekt dostał nagrodę jako “Najciekawsza atrakcja Pomorza Zachodniego".

Muzeum Przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego, Międzyzdroje

Ten punkt skierowany jest głównie do miłośników przyrody oraz małych i dużych odkrywców. Obfituje w wiele obiektów do zwiedzania oraz audioprzewodniki i elementy interaktywne. Muzeum poświęcone jest zaprezentowaniu różnorodności przyrody Wolińskiego Parku Narodowego i umożliwia przyjrzenie się z bliska przykładowym gatunkom zamieszkującym te tereny. Zwiedzający mają do dyspozycji pięć sal z multimedialnymi udogodnieniami, oprócz przyglądania się zwierzętom można też dowiedzieć się nieco więcej o geologii wyspy Wolin oraz o bałtyckim bursztynie. Na dzieci czeka dodatkowo gra edukacyjna.

Ferie w województwach dolnośląskim, mazowieckim, opolskim i zachodniopomorskim trwają w tym roku od 15 - 28 stycznia. Warto jak najlepiej wykorzystać ten czas i nawet w przypadku braku większych planów skorzystać z polecenia i wybrać się z dziećmi na krótką, ale ciekawą wycieczkę w obrębie swojego województwa. Może się okazać, że odwiedzenie jednego ze wspomnianych przybytków stanie się początkiem nowej pasji u dziecka albo rozwinie którąś z tych już pielęgnowanych. Na pewno jednak nie będzie stratą czasu, a doskonałym urozmaiceniem wolnych dni.

