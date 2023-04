Łatwe szlaki w polskich górach. Jakie wybrać, żeby zdobywać szczyty?

Spis treści: 01 Jaki kolor szlaku jest najłatwiejszy?

02 Najłatwiejszy szlak na Śnieżkę

03 Najłatwiejszy szlak na Babią Górę

04 Najłatwiejszy szlak na Szrenicę

05 Łatwy szlak na Kasprowy Wierch

06 Najłatwiejszy szlak na Giewont

07 Najłatwiejszy szlak na Baranią Górę

08 Najłatwiejszy szlak na Rysy

09 Łatwy szlak na Morskie Oko

10 Łatwy szlak na Krzemieniec

11 Łatwy szlak na Łysicę

Jaki kolor szlaku jest najłatwiejszy?

W odróżnieniu od tras narciarskich, których kolor rzeczywiście oznacza ich poziom nachylenia, kolor szlaku nie ma takiego znaczenia. Nie oznacza on poziomu trudności.

Kiedy w polskich górach zaczęły pojawiać się szlaki w drugiej połowie XIX w., zaczęto je oznaczać ze względu na użyteczność.

Takim sposobem:

kolor czerwony oznacza szlak główny,

oznacza szlak główny, kolor niebieski sygnalizuje szlaki długie,

sygnalizuje szlaki długie, kolorem żółtym oznacza się szlaki dojściowe oraz łącznikowe,

oznacza się szlaki dojściowe oraz łącznikowe, kolorem zielonym szlaki, które prowadzą do charakterystycznych miejsc,

szlaki, które prowadzą do charakterystycznych miejsc, kolorem czarnym krótkie szlaki dojściowe.

Najłatwiejszy szlak na Śnieżkę

Wszystkie szlaki na Śnieżkę są stosunkowo łatwe. Wystarczy zaopatrzyć się w porządne obuwie i pozytywne nastawienie. Najłatwiejszą drogą jest ceprostrada, czyli kamienna droga, która jest brukowana jak ulica. Jej początek znajdziemy w Karpaczu Górnym, skąd dojdziemy na sam szczyt Śnieżki.

Osoby, które nie są zaprawione w chodzeniu po górach, mogą zawsze wybrać wyciąg, który zawiezie je pod szczyt. Stamtąd wystarczy przejść jedynie 3 kilometry, aby dostać się na górę. Droga jest pod sporym nachyleniem i stosunkowo wyboista.

Zdjęcie Wejście na szczyt Śnieżki w Karkonoszach zapewni przepiękne widoki. / 123RF/PICSEL

Najłatwiejszy szlak na Babią Górę

Aby wejść na Babią Górę najprostszym szlakiem, należy wybrać się do Przełęczy Krowiarki. Tam znajdziemy szlak czerwony, który prowadzi przez Sokolicę i Kępę. Jest polecany rodzinom z dziećmi oraz osobom, które nie mają ochoty na duży wysiłek.

Najłatwiejszy szlak na Szrenicę

Szrenica to szczyt położony w zachodniej części Karkonoszy. Większość tras prowadzących na górę zalicza się do prostych i przyjemnych. Najłatwiej jest dojść poprzez trasę, która zaczyna się w Szklarskiej Porębie i prowadzi przez Wodospad Kamieńczyka oraz Schronisko na Hali Szrenickiej. Trasa mierzy około 2 godzin 20 minut i mierzy 5 km.

Zdjęcie Wodospad Kamieńczyka. Zobaczysz go idąc na szczyt Szrenicy. /123RF/PICSEL

Łatwy szlak na Kasprowy Wierch

Nawet najprostszy szlak na Kasprowy Wierch może być stosunkowo trudny dla dziecka lub niewprawionego wędrowca. Stosunkowo krótkim szlakiem jest zielony, który prowadzi z Kuźnic przez Myślenickie Turnie. Trwa ok. 3 godziny.

Do prostych szlaków należy także żółta trasa, która również wychodzi z Kuźnic, ale biegnie przez Halę Gąsienicową.



Najłatwiejszy szlak na Giewont

Najprostszy szlak na Giewont jest niestety jednym z najczęściej uczęszczanych. To na nim można spotkać się z kolejką ludzi, oczekujących na wejście na szczyt. To niebieski szlak, którego start można znaleźć w Kuźnicy. Trasa prowadzi przez Wyżnią Kondracką Przełęcz, a w dużej części składa się z wygodnych kamiennych schodów.

Zdjęcie Przed szczytem Giewontu często jest długa kolejka do wejścia. / 123RF/PICSEL

Najłatwiejszy szlak na Baranią Górę

Prosty szlak na Baranią Górę rozpoczyna się z Wisły Czarnego, a dokładniej z przystanku PKS Wisła Czarne. Droga trwa około 3 godzin i w większości jest pokryta asfaltem. Cała trasa ma ok. 8,5 km i prowadzi do Schroniska PTTK Przysłop, które znajduje się pod Baranią Górą.

Najłatwiejszy szlak na Rysy

Aby dostać się najprostszym szlakiem na Rysy, należy przejść na słowacką stronę. Wejście na szczyt jest o wiele łagodniejsze i nie wymaga trudnej wspinaczki. Mimo to należy liczyć się z tym, że szlaki tatrzańskie są stosunkowo trudniejsze. Przy suchych skałach wejście nie powinno jednak stanowić problemu.

Trasa biegnąca od strony słowackiej trwa ok. 9 godzin. Zaczyna się w Popradske Pleso lub Strbske Pleso, dokąd można się dostać z jedną przesiadką w Starym Smokovcu z Zakopanego. Stamtąd można wybrać szlak niebieski, czerwony lub zielony. Wszystkie mają ten sam poziom trudności oraz podobną długość.



Łatwy szlak na Morskie Oko

Na Morskie Oko najłatwiej jest dojść czerwonym szlakiem. W jedną stronę zajmie nam ok. 2,5 godziny. Szlak to asfaltowa droga, która jest prosta i zapewni nam piękne widoki.

Łatwy szlak na Krzemieniec

Wejście na Krzemieniec jest dość proste. Dlatego warto wybrać najbardziej widowiskową trasę, która poprowadzi nas przez aż trzy szczyty. Szlak zielony zaczyna się na Przełęczy Wyżniańskiej i kieruje nas w stronę Małej Rawki. Ścieżka to ubita ziemia, a momentami drewniane lub kamienne schody. Z Małej Rawki wybieramy żółty szlak, który prowadzi do Wielkiej Rawki. Jest wygodny i prowadzi nas po grani. Z Wielkiej Rawki wybieramy niebieski szlak, który doprowadzi nas do głównego punktu wycieczki, czyli Krzemieńca. W jedną i w drugą stronę trasa wynosi niecałe 13 km i trwa ok. 4,5 godziny.



Łatwy szlak na Łysicę

Jeden z łatwiejszych szlaków na Łysicę prowadzi przez ze Świętej Katarzyny. To trasa oznaczona kolorem czerwonym, której przejście zajmie nam ok. godzinę. To trasa, na której nie ma utrudnień, jest jednak stroma. Można także wybrać łagodniejszy szlak od strony Kakonina, który jest dłuższy, ale przyjemniejszy. Jego przejście zajmuje ok. 2,5 godziny.

