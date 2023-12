Spis treści: 01 Nowa trasa. LOT poleci do Azji?

02 LOT wybiera wschód?

03 Tajlandia z Polski. Czy warto?

Nowa trasa. LOT poleci do Azji?

Wiele wskazuje na to, że wkrótce rozpocznie się realizacja planów linii lotniczych LOT na najbliższe lata. Polski przewoźnik otrzymał nowe sloty na warszawskim lotnisku im. Fryderyka Chopina. Te będą do wykorzystania w 2024 roku. Pojawiła się też zgoda na obsługę połączeń do Tajlandii.

PLL LOT poleci najpewniej do Bangkoku, czyli stolicy azjatyckiego państwa. 177 slotów pozwoli na wykonywanie 88 rotacji w okresie od 31 marca do 27 października. Linie lotnicze LOT wykorzystywać będą samoloty Boeing 787-8 Dreamliner, a łącznie w sezonie znajdzie się miejsce dla ponad 40 tysięcy pasażerów na tej egzotycznej, ale popularnej trasie.

LOT wybiera wschód?

Bangkok znalazł się na liście planowanych tras przewoźnika. Te zaprezentowano z okazji niedawno opublikowanej strategii firmy na najbliższe lata. Da się w niej zauważyć chęć mocnego rozwijania połączeń z państwami na wschodzie. Jeszcze w lutym 2024 roku LOT poleci do Uzbekistanu. W ofercie przewoźnika będą też loty m.in. do Japonii, Libanu czy Korei Południowej. Ten ostatni kierunek wystartował niedawno z Wrocławia.

Wracając jednak do Bangkoku, czy warto lecieć do Tajlandii? Oferta LOT-u zdecydowanie spodoba się backpackerom, ale i innym turystom, którzy chcieliby zobaczyć coś nowego. Powodów do rezerwowania biletów jest sporo.

Tajlandia z Polski. Czy warto?

Tajlandia to kraj położony w Azji Południowo-Wschodniej, który każdego roku przyciąga miliony turystów. Jest to jedno z tych miejsc, w których doświadczymy rajskich plaż, cudów środowiska naturalnego, historycznych monumentów i miejskiego zgiełku - lub wiejskiego spokoju na odludziu. Państwo jest duże, bo zajmuje powierzchnię ponad 500 tysięcy kilometrów kwadratowych i ma do zaoferowania wiele.

Zdjęcie Wyspa Phuket. / MLADEN ANTONOV/AFP/East News / East News

Lot do Bangkoku z Polski pozwoli np. na skorzystanie z krajowych połączeń. Ze stolicy Tajlandii bez problemów znajdziemy tanie loty na Phuket, czyli wyspę idealnie nadającą się do odpoczynku. To tam doświadczymy niejednego cudu natury, którym może pochwalić się ten kraj, odpoczniemy na plaży i popływamy w morzu.

Sama stolica jednak również ma wiele do zaoferowania. Bangkok to liczące około 6 milionów mieszkańców miasto, w którym historia, tradycja i zabytki łączą się z nowoczesnymi drapaczami chmur. Co warto tam zobaczyć?

Wielki Pałac Królewski

Wat Arun

Chinatown

Patpong

To tylko przykłady. Poza tym miasto pełne jest rzeczy, które można określić mianem doświadczeń. Przejazdy tuktukami, masaże, ulice pełne street foodu - to wszystko czeka na turystów, chcących poznać stolicę Tajlandii.

Pogoda w Tajlandii

Ciekawą rzeczą w kontekście lotów do Tajlandii z Polski jest pora roku. LOT ma oferować tę trasę od marca do końca października. W związku z tym przez większą część rotacji będzie tam panować pora deszczowa. Czy mimo to warto wybrać się w tym kierunku na urlop? Tak, o ile nie przeszkadzają wam opady deszczu.

To nie tak, że leje non stop przez cały dzień. Ulewy zdarzają się, jednak z reguły są nagłe, bardzo intensywne i dość krótkie. Poza tym warto pamiętać, że nawet podczas tej specyficznej pory roku temperatury w Tajlandii są bardzo przyjemne. Dla przykładu średnia temperatura w ciągu dnia w marcu wynosi tam 31 stopni, podobnie w czerwcu. Wrzesień to średnia na poziomie 30 stopni, a październik 29 stopni.