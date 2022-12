Ma kształt gitary, a laserowe struny sięgają nieba. Zobacz hotel dla fanów muzyki rozrywkowej

Choć niezwykłych budynków na świecie jest mnóstwo, to ten jest jedyny w swoim rodzaju. Hard Rock Hotel & Casino to obiekt dla fanów muzyki, nie tylko wypełniony jest eksponatami związanymi z gwiazdami, ale także gości najbardziej znane zespoły muzyczne. Jednak to, co najbardziej go wyróżnia to niezwykły kształt gitary, który nocą rozświetlają neony, a sześć laserów na dachu imituje struny sięgające aż do chmur.

Zdjęcie Hotel stał się punktem orientacyjnym okolicy / DCL - Design Communications Ltd. / Facebook