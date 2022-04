Tatrzański Park Narodowy jest terenem podlegającym ścisłej ochronie. Nie można się w nim poruszać poza wyznaczonymi szlakami oraz trasami zjazdowymi.

jest terenem podlegającym ścisłej ochronie. Nie można się w nim poruszać poza wyznaczonymi szlakami oraz trasami zjazdowymi. Część z nich dostępna jest dla turystów przez cały rok, natomiast pozostałe jedynie sezonowo.

Władze TPN-u zdecydowały o zamknięciu niektórych z nich, w celu ochrony budzącej się do życia przyrody.

Które szlaki będą zamknięte w Tatrach w czasie majówki 2022?

Ograniczenia dotyczą mniej popularnych wśród turystów Tatr Zachodnich. Jak można przeczytać w komunikacie TPN "od 28 kwietnia zamknięte są wszystkie szlaki turystyczne i narciarskie na zachód od Kasprowego Wierchu oraz trasa narciarska i nartostrada w Dolinie Goryczkowej dla uprawiania wszelkich form narciarstwa".

Reklama

Mimo że w wyższych partiach gór wciąż leży sporo śniegu, a warunki do uprawiania sportów zimowych są wręcz idealne, narciarze oraz skiturowcy muszą dostosować się do aktualnych wytycznych.

Wciąż mogą korzystać z tras zlokalizowanych w Kotle Gęsienicowym oraz Tatrach Wysokich.

W weekend majowy w 2022 roku narciarze będą mogli również uprawiać sport na stokach Kasprowego Wierchu. Według ostatnich komunikatów, pokrywa śnieżna wynosi tam ok. 160 cm. Jeśli warunki pogodowe pozwolą, działać będzie także ciesząca się ogromną popularnością wśród turystów Kolejka PKL z Kuźnic na Kasprowy Wierch.

Zdjęcie W czasie weekendu majowego narciarze oraz skiturowcy nie będą mogli korzystać z tras w Tatrach Zachodnich, wciąż jednak mogą się wybrać w Tatry Wysokie lub skorzystać z tras zjazdowych w Kotle Goryczkowym / 123RF/PICSEL

Dlaczego niektóre szlaki w Tatrach są zamknięte?

TPN dokładnie tłumaczy powody swojej decyzji. "Sytuacja śniegowa w wyższych partiach Tatr nadal cieszy narciarzy skiturowych, ale przyroda wyraźnie dopomina się o spokój. To czas szczególnie wrażliwy, co pokazały również ostatnie dni. Niedźwiedzie są już aktywne. Świstaki zaczęły wykopywać się z nor. W strefie hal i kosodrzewiny, w miejscach wolnych od śniegu, lęgi rozpoczynają siwerniaki, czeczotki, podróżniczki, cietrzewie - gatunki wymagające szczególnej ochrony" - czytamy w komunikacie.

"Wiosną samice wielu gatunków tatrzańskich zwierząt wydają na świat młode, jak na przykład kozice. W okresie poprzedzającym poród starannie wyszukują bezpiecznych miejsc, gdzie nikt nie zakłóca im spokoju"- dodają zarządcy TPN-u.

Zdjęcie Zamknięte szlaki w Tatrach na majówkę są wynikiem wzmożonej aktywności budzących się po zimie zwierząt. Jest to również okres rozrodu wielu gatunków, m.in, kozicy górskiej / 123RF/PICSEL

Majówka 2022. Aktualne warunki w Tatrach

Mimo że na tatrzańskich halach kwitną już krokusy, każdego roku stanowiące popularną atrakcję turystyczną, należy pamiętać, że w wyższych partiach gór wciąż panują zimowe warunki, a wyprawy w nie wymagają odpowiedniego przygotowania i ekwipunku.

Ze względu na oblodzenie wielu szlaków konieczne będą raki, a podczas wypraw wysokogórskich również czekany i zestaw lawinowy. Przed wyprawą warto sprawdzić nie tylko prognozę pogody, ale również aktualny stan zagrożenia lawinowego.

Pracownicy TPN-u ostrzegają również, by nie wchodzić na taflę tatrzańskich stawów. Lód wprawdzie wciąż się na nich utrzymuje, ale jest na tyle cienki, że może ulec załamaniu.

Tatry 2022. Na szlak tylko w ciągu dnia

Planując majówkę 2022 w Tatrach należy pamiętać, że w okresie od 1 marca 2022 do 30 listopada 2022 po tatrzańskich szlakach można się przemieszczać wyłącznie od świtu do zmierzchu. Nocne eskapady są zabronione ze względu na wzmożoną aktywność dzikich zwierząt.

Zdjęcie W okresie od 1 marca 2022 do 30 listopada 2022 - a więc również podczas weekendu majowego 2022 - obowiązuje zakaz poruszania się po Tatrzańskim Parku Narodowym po zmroku/ grafkaTPN / materiał zewnętrzny

Czytaj również:

Majówka nad morzem czy w górach? A może za granicą?

Jedziesz na majówkę? Te trzy rzeczy musisz mieć w aucie

Jedziesz na majówkę? Nie rób zdjęć pojazdom wojskowym na drogach

Zobacz także: