Dzięki zastosowaniu sekwencjonowania genów, naukowcy byli w stanie określić skład bakterii w ślinie i ocenić ich różnorodność . Wyniki były jednoznaczne, osoby z mniejszą różnorodnością mikrobiologiczną w ustach częściej wykazywały objawy depresji. Jak tłumaczy jednak dr Bei Wu, prodziekan ds. badań w NYU Rory Meyers College of Nursing, nie wiadomo jeszcze, co jest tu przyczyną, a co skutkiem.

Czy to zmiany mikrobiologiczne wpływają na nastrój, czy też depresja zmienia mikrobiom? Możliwe, że mikrobiom jamy ustnej wpływa na objawy depresyjne poprzez stan zapalny lub zmiany w układzie odpornościowym. Z drugiej strony to depresja może powodować zmiany, jak zmiana diety, gorsza higiena jamy ustnej, zwiększone palenie i picie alkoholu czy stosowanie leków, co może wpływać na mikroflorę jamy ustnej. Dodatkowo, leki przeciwdepresyjne i inne środki psychotropowe mogą prowadzić do zmniejszenia wydzielania śliny i zaburzeń mikrośrodowiska jamy ustnej.