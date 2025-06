Nietoperze nie chorują na raka. Lekarze chcą się od nich uczyć

Niektóre gatunki nietoperzy żyją nawet 25 lat, co w przełożeniu na ludzi dawałoby imponujący wynik ok. 180 lat, a do tego niemal nie zapadają na nowotwory. Jak to możliwe? Odpowiedzią może być unikalna biologia ich komórek, którą właśnie odkryli i opisali na łamach czasopisma Nature Communications naukowcy z University of Rochester.