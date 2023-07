"Mam granaty w bagażu!", czyli kosztowny żart w Radomiu

Jeden z pasażerów lotu z Radomia do Turcji - 51-letni mężczyzna - zażartował w trakcie nadawania bagażu, że przewozi dwa granaty. Na wieść o niebezpiecznych ładunkach służby momentalnie podjęły działania, żeby zweryfikować jego słowa. Był to jedynie głupi żart, jednak konsekwencje są jak najbardziej poważne. Pasażer nie poleciał na wakacje, bo pilot nie wpuścił go na pokład samolotu.

Zdjęcie Lotnisko w Radomiu. Mężczyzna zażartował, że ma granaty w bagażu. / Tomasz Jastrzebowski/REPORTER / East News