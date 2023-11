Mamy na świecie zupełnie nową wyspę! Nagle wyłoniła się z morza

Na początku marca dowiedzieliśmy się, że Japończycy przez długie lata żyli w błogiej nieświadomości, że ich kraj składa się z dwa razy większej liczby wysp. Najnowsze cyfrowe mapowanie Kraju Kwitnącej Wiśni pokazało, że jest ich nie siedem, ale ponad czternaście tysięcy. Jak to możliwe? Kiedy japońska straż przybrzeżna liczyła wyspy 35 lat temu, nie była w stanie rozróżnić małych skupisk wysp od większych pojedynczych wysp, do powstania kolejnych przyczyniły się erupcje wulkanów, a jeszcze inne dopiero na mocy późniejszych regulacji dotyczących rozmiaru zyskały miano wysp.



Reklama

Japonia ma kolejną wyspę

Dziś okazuje się, że japońskie dane ponownie trzeba uzupełnić, bo jak informuje Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA), z morza u wybrzeży wyspy Iwo Jima na Oceanie Spokojnym wyrosła właśnie kolejna wyspa. To wynik aktywności wulkanicznej, która została udokumentowana na zdjęciach wykonanych 1 listopada przez Japan Maritime Self-Defense Force. Pokazują one erupcję, która wyrzuciła ciemną chmurę popiołu nad małą wyspę, która jest obecnie częścią łańcucha wysp Ogasawara.