Z czym kojarzą wam się Włochy? To jeden z ciekawszych turystycznych kierunków w Europie, gdzie antyczna historia łączy się z rajskimi plażami i urokliwymi miastami. Nie zapominajmy też o bogatej kulturze i kuchni, która podbiła podniebienia ludzi na całym świecie. Nie bez powodu kraj z południa jest celem wycieczek turystów z całego świata - w tym i z Polski.

Co ciekawe, Włochy to nie tylko masa turystycznych atrakcji. Zdecydowanie ciekawą rzeczą są również nietypowe, a nawet dziwne przepisy, które obowiązują w poszczególnych regionach i miastach tego państwa. Warto zapoznać się z nimi przed wyjazdem. W innym wypadku możemy zarobić mandat, a nikt nie chce przecież wydawać dużych pieniędzy za zamek z piasku, prawda? Dziwne mandaty we Włoszech to nie żart.

Mandat za zamek w piasku? To Włochy

Skoro poruszyliśmy już temat piaskowych budowli, to warto zapoznać się ze szczegółami. Jak podaje portal themayor.eu, we Włoszech, a konkretniej w miejscowości Eraclea (niedaleko Wenecji) można zostać ukaranym mandatem w wysokości od 25 do 250 euro za zbudowanie zamku z piasku. Łopatkę i wiaderko warto zatem zostawić w domu i do tego samego namówić młodszych uczestników wycieczki. Skąd w ogóle pomysł na tak dziwną regulację?

Chodzi poniekąd o bezpieczeństwo, ale też wygodę. Władze chcą w ten sposób ograniczyć np. potknięcia czy upadki na skutek nieuważnego spacerowania po plaży. Faktycznie, błądząc w obłokach (i jednocześnie po plaży) łatwo wejść w jakąś piaskową konstrukcję. O ile mała babka z piasku jest niegroźna, tak potężna forteca z fosą może doprowadzić do potknięcia czy nawet zwichnięcia. Dzieci zadowolone nie będą, ale niektórzy dorośli jak najbardziej.

Załóż koszulkę, bo inaczej zapłacisz

Na południu Włoch, w regionie Kalabrii znajduje się urokliwe miasteczko Tropea. Łatwo natknąć się na cudowne zdjęcia z tego miejsca - ciekawa, klimatyczna architektura w połączeniu z przepiękną plażą i czystą wodą to ucieleśnienie marzeń o zwiedzaniu i odpoczynku we Włoszech. Nie brak tam jednak przepisów, które mogą zaskoczyć niejednego turystę. W tym przypadku wynikają one z pewnej dozy konserwatyzmu dotyczącego ubioru.

Nie warto paradować tam w stroju kąpielowym lub bez koszulki, bo inaczej czeka nas kara w wysokości od 125 do 500 euro. Z zakazu wyłączony jest oczywiście obszar przy morzu, dlatego plażowicze mogą spać spokojnie. Jeżeli jednak wpadnie nam do głowy pomysł paradowania po starówce z nagim torsem, to może nas to słono kosztować. Co ciekawe, jeżeli opłacimy karę w ciągu 60 dni to otrzymamy zniżkę. Włoskie miasta mają swóch charakter i nie mamy co do tego żadnych wątpliwości.

Wenecja nie dla rowerzystów

W czasach, gdy wiele miast tworzy ścieżki dla rowerów i zachęca ludzi do przesiadki na ten środek transportu, zakaz rowerów może dziwić. A właśnie taki przepis obowiązuje w Wenecji. W dużym skrócie, cały teren historycznego centrum jest terenem pieszym - nie dla rowerów, ale wyłącznie dla ludzi bez środków transportu. Co grozi za złamanie tego prawa? Samo wniesienie roweru do centrum miasta to mandat w wysokości 100 euro. Przekonali się o tym turyści z Wielkiej Brytanii, którzy w 2019 roku szli pod kościołem San Simeon Piccolo z rowerami... i bez koszulek.

Za sam brak odzienia na torsie otrzymali po 250 euro kary na głowę, no i dodatkowa stówka za bicykl. W takiej sytuacji warto odpuścić i przespacerować się. Zresztą, trochę ciężko mi sobie wyobrazić zwiedzanie ciasnych i szalenie tłocznych uliczek Wenecji na dwóch kółkach. Zdecydowanie łatwiej byłoby wpaść do kanału, niż komfortowo zwiedzić to miejsce.

Zakaz dokarmiania gołębi w Toskanii

Często chcąc zorganizować niedrogi wyjazd, wybieramy ofertę tanich linii lotniczych, pakujemy mały bagaż podręczny i uzbrojeni w niezbyt pokaźne zasoby gotówki ruszamy za granicę. Celem naszej wyprawy może być na przykład Lukka w Toskanii. Co jednak, gdy na miejscu nie uda nam się kupić i zjeść budżetowego jedzenia? Taką potrawą może być kebab lub pizza. A właśnie takie przybytki zostały zakazane na terenie historycznego centrum miasta.

Władze Lukki jeszcze w 2000 roku zabroniły barom z szybkim jedzeniem umieszczania swoich stoisk i filii na terenie centrum. Poza tym, każda restauracja z "klasycznym" jedzeniem jest zobligowana do posiadania w karcie przynajmniej jednej lokalnej potrawy. Kebaba tam nie zjemy, ale przynajmniej zapoznamy się z toskańskimi klasykami. A, warto też pamiętać o gołębiach - a w zasadzie o zakazie ich dokarmiania.

We Florencji mandat za jedzenie na ulicy

Pozostańmy w Toskanii, ale przenieśmy się do Florencji. Co głupiego można zrobić w tak pięknym miejscu? Poza *skokiem wiary z katedry Santa Maria del Fiore (serio, nie próbujcie), można zarobić spory mandat za spożywanie jedzenia. Tak, plebejskie czynności na zabytkowych ulicach miasta nie są mile widziane. Z takiego założenia wyszły władze miasta, które zabroniły spożywania posiłku na stojąco lub siedząco na czterech ulicach miasta.

Są nimi Via de' Neri, Piazzale degli Uffizi, Piazza del Grano i Via della Ninna. Jeżeli wejdziecie w posiadanie np. kebaba i zechcecie go spałaszować na którejś z wymienionych alejek, czeka was spora kara - mandat w wysokości 500 euro. Środki te można spożytkować o wiele lepiej, na przykład na tradycyjne jedzenie w lokalnych restauracjach.

* Tzw. skok wiary to element popularnej gry na konsole i komputery "Assassin's Creed", akcja jednej z jej części osadzona jest właśnie m.in. we Florencji.