Miały iść na śmietnik. Nie uwierzycie, z czego powstało to cudo

Miały iść na śmietnik, dostały nowe życie

Jeśli kiedykolwiek będziecie mieli okazję odwiedzić Szanghaj, to możecie skusić się na wizytę w lokalnym The Laizhou Bar - niekoniecznie na drinka, ale żeby na własne oczy zobaczyć, co architekci potrafią zrobić ze zużytych beczek po whisky.

Zamiast jednak wykorzystać je w całości, np. w formie stolików i stołków, biuro projektowe Roomoo Design Studio zdemontowało je, przygotowało i wykorzystało kawałki drewna do stworzenia oszałamiających konstrukcji, a mówiąc precyzyjniej 6 tys. kawałków drewna pobranych z dębowych beczek oraz ich metalowe pierścienie.

Reklama

Zdjęcie Stare beczki jak dzieło sztuki. To The Laizhou Bar w Szanghaju / Roomoo Design Studio / materiały prasowe

Każdy kawałek drewna jest nieco inny pod względem szerokości, długości i słojów, a do tego posiada drobne niedoskonałości dodające charakteru, dzięki czemu wystrój zewnętrzny i wewnętrzny baru jest niepowtarzalny.

Stare beczki jak dzieło sztuki. I środowisko będzie wdzięczne

Zewnętrzna część baru zawiera kolekcję drewnianych elementów, które zapraszają do degustacji - ta odbywa się jednak w środku, gdzie na powierzchni 200 m2 znajdziemy wydzielone strefy degustacji whisky, czerwonego wina, salę VIP, bar, kuchnię i łazienkę.

Zdjęcie Wystrój zewnętrzny i wewnętrzny tego baru jest niepowtarzalny / Roomoo Design Studio / materiały prasowe

Przestrzeń zwieńczona jest imponującą konstrukcją pod sufitem, która składa się z 3000 kawałków drewna ułożonych w 10 oddzielnych warstwach - jej forma pozwala na wyjątkową grę świateł i robi wrażenie szczególnie nocą.

Drewno zostało również użyte do stworzenia ścianki działowej, a Roomoo Design Studio użyło tkaniny imitującej wzór tekstury dębu na ścianie w tle, co podkreślać ma oddanie środowisku, jaką charakteryzują się produkty chińskiej marki Bacchus, dla której The Laizhou Bar stał się flagowym barem degustacyjnym w mieście.

Podwójna pierścieniowa struktura nad wewnętrzną strefą degustacyjną i barem tworzy wizualne wrażenie nieskończoności, nawiązując jednocześnie do ekologicznych i przyjaznych dla środowiska metod produkcji whisky destylarni wyjaśnia Roomoo Design Studio.

Zdjęcie Przestrzeń zwieńczona jest imponującą konstrukcją pod sufitem, która składa się z 3000 kawałków drewna / Roomoo Design Studio / materiały prasowe