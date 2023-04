Jacht i łódź podwodna w jednym. Tak wygląda luksusowe wnętrze Nautilusa

Wydaje się, że Juliusz Verne nie pogardziłby tą hybrydą łodzi podwodnej i luksusowego jachtu nazwaną na cześć jego powieści “20 000 mil podmorskiej żeglugi", bo do zaprezentowanych pod koniec ubiegłego roku imponujących możliwości dołączyło właśnie równie niewiarygodne wnętrze. Jeśli umknął wam wcześniejszy wpis na temat U-Boat Worx Nautilus, to krótkie przypomnienie - chodzi o konstrukcję mierzącą 37,5 m długości i ważącą 1,1 t, która może płynnie zmieniać formę między łodzią nawodną i podwodną.

Nautilus płynnie zmienia formę między na- i podwodną

Nautilus może zabrać na pokład 10 pasażerów i siedmiu członków załogi, a jego wysokoprężny silnik elektryczny zapewnia prędkość przelotową 9 węzłów i zasięg do 3200 mil morskich. Po zanurzeniu będzie zaś w stanie przez 12 godzin pływać z prędkością 3 węzłów na maksymalnej głębokości 150 m (zasięg 100 mil morskich) - może pozostawać zanurzony bez przerwy do 4 dni, a jego zacumowanie możliwe jest na dowolnym nabrzeżu zdolnym do obsługi 6,5-metrowego zanurzenia.

Jeżeli zaś chodzi o wygląd i wyposażenie, to do tej pory musieliśmy używać własnej wyobraźni, by zobaczyć luksusowy pokład z basenem czy część podwodną obejmującą m.in. salon o powierzchni 50 metrów kwadratowych z czterema okrągłymi oknami o średnicy 4-metrów, ale to się właśnie zmieniło.

Projekt wnętrza Nautilusa stworzony we współpracy z niemiecką firmą projektową Officina Armare wizualizuje dla nas kabinę główną z prywatną łazienką i garderobą, cztery pokoje gościnne z łóżkiem ustawionym bezpośrednio pod podwodnym oknem, biurkiem z designerskim krzesłem, wykładziną na podłodze, szafą oraz łazienką z prysznicem.

W centralnym salonie pasażerowie będą mogli wspólnie oglądać filmy na dużym telewizorze z systemem dźwięku przestrzennego lub podziwiać podwodny świat przez ogromne okna. Naprawdę "poważni obserwatorzy" życia podwodnego mogą zaś skorzystać z panoramicznego salonu obserwacyjnego na antresoli, a projekt uwzględnia też spiralne schody między poziomami oraz nieźle wyposażoną siłownię