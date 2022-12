Mieszkańcy tej wyspy kochają sylwestra. To tu bije się fajerwerkowy rekord Guinnessa!

Wyjątkowy sylwester w świetle fajerwerków

Fani pokazów sztucznych ogni i nieposkromionej sylwestrowej zabawy powinni obrać kierunek na portugalską Maderę. Ta wyspa położona na Oceanie Atlantyckim słynie nie tylko z wyjątkowych krajobrazów i przyjemnego klimatu, ale również może poszczycić się prawdziwie szampańskim nastrojem w okolicach końcówki roku.

Miejsce to słynie z wyjątkowych i niezapomnianych pokazów fajerwerków, które zostały wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa. Po raz pierwszy rekord w kategorii największego widowiska pirotechnicznego został ustanowiony w 2006 roku, kilka lat później został też pobity. Każdego roku z okazji Sylwestra przygotowywane są nowe i bardziej ekscytujące pokazy.

Sylwester na Maderze warto zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem. Wyspa jest znana i popularna wśród europejskich turystów, co przekłada się na ogromne obłożenie bazy noclegowej w okolicach końca roku. Niekiedy zdarza się, że absolutnie wszystkie miejsca w hotelach są zarezerwowane ze sporym wyprzedzeniem. Mimo wszystko, dla tak wyjątkowego widowiska warto się tam wybrać — nawet jeżeli Sylwester i Nowy Rok nie kojarzą wam się z wyspiarskim klimatem.

Impreza zorganizowana

Noworoczny pokaz fajerwerków na Maderze odbywa się na całej wyspie, chociaż najlepszym miejscem do podziwiania świateł i wystrzałów jest... łódź. To właśnie z poziomu zatoki Funchal zobaczymy najwięcej. Głównie dlatego, że to właśnie w tym mieście fajerwerki są wystrzeliwane z aż 30 lokacji.

Historia fajerwerków na Maderze

Chociaż wystrzałowe rekordy ustanawiane przez mieszkańców Madery datuje się na XXI wiek, to historia fajerwerków na tej wyspie sięga kilku wieków wstecz. Na początku przyjście Nowego Roku świętowano przy pomocy rozpalania wielu ognisk na całej wyspie, co ma swoje korzenie jeszcze w XVII wieku.

Później za sprawą Anglików popularne stało się wystrzeliwanie rakiet w kierunku nieba, co w zasadzie zostało tam do dziś — prawdziwy renesans tej formy świętowania nadejścia kolejnego roku spopularyzował miejscowy bankier, tym samym zachęcając wyspiarskie rodziny do brania udziału w rywalizacji na najbogatsze i ciekawe pokazy świateł i wybuchów.

Jak dolecieć na Maderę?

Chociaż wyspa na Oceanie Atlantyckim może sprawiać wrażenie szalenie egzotycznej i niedostępnej, to w rzeczywistości da się tam łatwo dostać samolotem z Polski. Jeżeli interesuje nas wyprawa bezpośrednio, bez konieczności przesiadania się, to z pomocą przyjdą połączenia lotnicze z Katowic i Warszawy.

Inną opcją jest lot z przesiadkami. Na Maderę najłatwiej dostać się z kontynentalnej Portugalii, dlatego może to być sposób na pewne urozmaicenie urlopu. Wystarczy dolecieć do Porto lub Lizbony, spędzić trochę czasu w tych urokliwych miejscach, a następnie skoczyć na Maderę, gdzie zazna się wyspiarskiego klimatu jakże odmiennego od tego na dużym lądzie.