Spis treści: 01 Budowa na dworcu w Poznaniu

02 Inwestycja z gatunku koniecznych

03 Bilety na pociąg w Google Maps

Budowa na dworcu w Poznaniu

Poznań nawiedzi kolejny plac budowy, tym razem na terenie dworca głównego. Jak poinformowała spółka PKP Intercity, aż 2,2 miliardy złotych zostaną zainwestowane w rozbudowę zaplecza technicznego na głównym dworcu miasta i jednym z najważniejszych obiektów tego rodzaju w Polsce. Została już podpisana umowa z firmą, która jest odpowiedzialna za projekt.

Po co w ogóle taka rozbudowa? Jak czytamy w komunikacie spółki PKP Intercity, rozwój zaplecza technicznego jest niezbędny w celu przyspieszenia czasu obsługi pojazdów. Poprawiona ma zostać gospodarka wodna w obiekcie, a całość inwestycji pozytywnie wpłynie na komfort obsługiwanych pasażerów. Tych jest całkiem sporo - w 2022 roku przez Dworzec Główny w Poznaniu przewinęło się 22 miliony pasażerów.

Reklama

Zdjęcie PKP Intercity planuje rozbudowy i inwestycje. / Mateusz Grochocki/East News / East News

Co najważniejsze, wyremontowana i zmodernizowana bocznica będzie dostosowana nie tylko do obecnie używanego taboru. Nowoczesna instalacja ma również poradzić sobie z obsługą pociągów, które do PKP Intercity trafią w przyszłości. Jak pisaliśmy niedawno, nowy tabor dotrze do PKP wkrótce. Jest na co czekać, bo mowa o szybkich i niemal luksusowych pociągach.

Inwestycja z gatunku koniecznych

Jak podaje PKP, inwestycje z obszaru zaplecza technicznego dworców są konieczne, jeżeli przewoźnik chce się rozwijać i móc tym samym oferować więcej lepszych usług. Nowoczesna bocznica będzie czynna przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

Nie da się przeprowadzać wielomiliardowych inwestycji w tabor bez unowocześniania zapleczy technicznych. Ich rozwój ma znaczący wpływ na kształt siatki połączeń PKP Intercity, jak i na oferowanie coraz wyższego standardu podróżowania dla milionów Polaków. Jest to bardzo ważny element podnoszenia naszej jakości. Krzysztof Świerczek, Członek Zarządu PKP Intercity

Pasażerowie mogą zatem oczekiwać poprawy ogólnego standardu usług oferowanego przez PKP Intercity w Poznaniu. Spółka działa jednak na wielu polach, o czym mogli się ostatnio przekonać pasażerowie kupujący bilety przez internet. Podróż pociągiem PKP Intercity można od niedawna zacząć w Google Maps - i nie chodzi tu wyłącznie o wytyczenie trasy przejazdu.

Bilety na pociąg w Google Maps

Niedawno została udostępniona funkcja, która pozwala pasażerom na zakup biletów na pociąg przez Google Maps, z poziomu np. telefonu. To całkiem proste, bo wystarczy uruchomić apkę, wytyczyć trasę (np. z Poznania do Gdańska) i wybrać transport pociągiem. Naszym oczom ukażą się proponowane połączenia, a po wybraniu takiego oferowanego przez PKP Intercity będziemy mogli dokonać zakupu.

To duże ułatwienie, które jest elementem szerszej strategii. Polega ona na udostępnianiu pasażerom większego wyboru, jeżeli chodzi o zakup biletów. Możliwe, że w niedalekiej przyszłości zakupu dokonamy np. w aplikacji jakdojadę, co byłoby świetną informacją. Dodajmy do tego rosnącą liczbę nowoczesnych pociągów i mamy przepis na naprawdę świetnego przewoźnika. Z Intercity jest chyba całkiem nieźle, skoro w długi weekend pobito rekord pasażerów.