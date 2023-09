Przyłapani na gorącym uczynku

Pasażerowie byli z jednej strony w ciężkim szoku, z drugiej nakłaniali pracownika linii, aby ten otworzył drzwi toalety i przyłapał parę na gorącym uczynku. Tak też się stało, co zresztą widać na nagraniu. Trzeba przyznać, że mężczyzna pracujący podczas lotu był zdecydowanie bardziej zmieszany, aniżeli uczestnik wydarzeń wraz ze swoją partnerką. Zamknął szybki drzwi, jednocześnie nie zaprzestał podejmowanych wówczas czynności.

Z jednej strony cała sytuacja spotkała się z pewnego rodzaju uznaniem ze strony reszty pasażerów. Byli to zapewne głównie młodzi dorośli, którzy nagrodzili parę gromkimi brawami i okrzykami. Mniej entuzjastycznie podeszli do sprawy funkcjonariusze, którzy prawdopodobnie aresztowali omawianą dwójkę osób.

Rzeczy zakazane w samolocie

Warto pamiętać, że lista rzeczy zakazanych w samolocie jest długa i nie ogranicza się wyłącznie do przedmiotów w bagażu podręcznym. Znaleźć można na niej również omawianą wyżej czynność. Nawet, jeżeli odbywa się to w toalecie, to konsekwencje i tak będą poważne.

Linie lotnicze poinformowały służby policji, które zjawiły się w samolocie zaraz po jego lądowaniu na Ibizie. Nie wiadomo, czy faktycznie dwójka "sprawców" została zatrzymana, jednak funkcjonariusze jak najbardziej mieli do tego prawo. Jeżeli lubicie nietypowe historie z samolotów, to na pewno zainteresuje was przypadek Delta Airlines sprzed kilku dni. Na pokładzie wystąpiło bowiem zagrożenie biologiczne z powodu biegunki pasażera.