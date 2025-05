Sztuczna inteligencja znalazła nowe zastosowanie - może być wykorzystywana do wykrywania potencjalnie śmiertelnych zakrzepów krwi, zanim one wystąpią.

Yuqi Zhou, współautor badania, wyjaśnia, jak działa ich nowe narzędzie: jest to jak "superszybka kamera, która robi ostre zdjęcia przepływających krwinek". Porównuje je do kamer ruchu drogowego, które monitorują każdy samochód na drodze.

Mikroskop rejestruje tysiące obrazów krwinek w ruchu co sekundę, a później wykorzystywana jest sztuczna inteligencja do analizy tych zdjęć, która potrafi rozróżnić pojedynczą płytkę krwi, ich skupisko, a nawet białą krwinkę.

Technika ta została zastosowana do analizy próbek krwi pobranych od ponad 200 pacjentów. Ujawniono, że pacjenci z ostrym zespołem wieńcowym mieli więcej grudek we krwi niż ci z objawami przewlekłymi, co oznacza, że nowa technologia może śledzić ryzyko zakrzepów na bieżąco.

Jednym z najważniejszych odkryć było to, że próbka krwi pobrana z ramienia pacjenta dała takie same informacje, jak ta pobrana z tętnic serca. To znacząco ułatwia pracę lekarzy, ponieważ standardowo trzeba wykonać inwazyjne procedury, takie jak wprowadzenie cewnika do organizmu.