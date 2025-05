Obie linie odnotowały spadek populacji ok. 45 tys. lat temu, podczas ostatniego maksimum zlodowacenia. Co jednak istotne, populacja pluskiew związanych z nietoperzami wciąż się kurczy, natomiast te wyspecjalizowane w żywieniu się krwią ludzi zaczęły się odbudowywać około 12 tys. lat temu, a ok. 8 tys. lat temu nastąpił "dramatyczny" wzrost ich liczebności, co zbiega się w czasie z narodzinami pierwszych ludzkich miast.