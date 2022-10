Nad przekształceniem Albanii w kraj atrakcyjniejszy do mieszkania i odwiedzania przez turystów za sprawą niewiarygodnych budynków pracuje aktualnie wiele uznanych na świecie firm architektonicznych, jak choćby MVRDV, BIG czy Stefano Boeri. Teraz dołącza do nich także duńska Cebra, która przedstawiła projekt bardzo ambitnego "górskiego" drapacza chmur pokrytego zielenią, dzięki czemu mieszkańcy będą mieli swoje prywatne kawałki lasu dosłownie na wyciągnięcie ręki.



Mount Tirana - las na wyciągnięcie ręki... na balkonie

Budynek o nazwie Mount Tirana stanie w sąsiedztwie Tirana Rock, zaprezentowanego jakiś czas temu przez MVRDV i osiągnie wysokość 185 metrów - to wysoka jak na europejskie realia konstrukcja i zdecydowanie najwyższy wieżowiec w Albanii. Bardziej niż wysokość imponuje jednak sam jego wygląd, inspirowany okolicznym górzystym krajobrazem - budynek zwęża się ku górze, jego fasada zostanie wykończona kamieniem, a całość poprzecinana będzie dużymi tarasami pełnymi zieleni.



Góry są jednym z najbardziej imponujących dzieł natury, Wieczne, budzące podziw i piękne, są oryginalnymi punktami krajobrazowymi. Wykorzystując góry Albanii jako główne źródło inspiracji, korzystamy z lokalnej historii, dziedzictwa kulturowego i tożsamości Albanii. Ten symboliczny punkt orientacyjny stworzy eleganckie połączenie między nieustannie przekształcającą się tkanką miejską Tirany a naturalnym otoczeniem komentuje Mikkel Frost, założyciel Cebra.

A co w środku? Wnętrze budynku mierzy 70 tys. metrów kwadratowych i zostanie podzielone pomiędzy m.in. apartamenty mieszkalne, przestrzeń biurową i biznesową oraz hotel, a także restauracje, kawiarnie i parkingi ulokowane na niższych piętrach. Wiemy też, że budynek powstanie z lokalnie pozyskanych materiałów, a wspomniana roślinność będzie gatunkami rodzimymi.



Biuro projektowe nie jest jeszcze gotowe, by podzielić się szczegółami efektywności energetycznej budynku, ale zgodnie z najnowszymi trendami będzie on oczywiście przyjazny środowisku (będzie to na pewno projekt pasywny, który ograniczy wykorzystanie klimatyzacji).



Warto też podkreślić, że Cebra wygrało za sprawą Mount Tirana międzynarodowy konkurs architektoniczny, pokonując wielu uznanych konkurentów i teraz projekt będzie dalej rozwijany, data rozpoczęcia budowy nie jest jednak jeszcze znana.