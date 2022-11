Nietypowy obiekt, który pojawił się na Grenlandii to w rzeczywistości pawilon o nazwie Qaammat, stworzony przez szwedzkie studio architektoniczne Konstantin Arkitekter. Położony jest na skalistym terenie wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Nawiązanie do kultury

Qaammat zaprojektowany został przez Konstantina Ikonomidisa. Ta niecodzienna struktura miała być zarówno punktem orientacyjnym jak i miejscem spotkań, które promuje lokalną kulturę. Zlokalizowany jest na zachodnim wybrzeżu Grenlandii w pobliżu osady Sarfannguit.

Reklama

Konstrukcja nawiązuje do formy zwanej inuksuk. To rodzaj tradycyjnej rzeźby układanej z kamieni przez Inuitów, najczęściej w taki sposób, by kształtem przypominały człowieka. Formy te mają znaczenie nie tylko duchowe, ale również praktyczne służąc jako drogowskazy i punkty orientacyjne.

Na uwagę zasługuje współpraca Ikonomidisa z miejscową społecznością Eskimosów oraz lokalnym zespołem ds. UNESCO w celu wyboru właściwego miejsca, gdzie Qaammat będzie stanowił celebrację środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego tego miejsca.

— Na wczesnych etapach badania odbyłem wiele rozmów z przewodniczącym osady, Aronem Olsenem, który podzielił się historiami i legendami grenlandzkimi, które są silnie związane z bliskością mieszkańców z naturą — powiedział Ikonomidis portalowi Dezeen — Na tej podstawie próbowałem stworzyć wrażenie atmosfery w fikcyjnej geometrii, która mogłaby przekazać poczucie tajemnicy. Zdecydowałem się pracować ze szkłem, aby oddać odbicie ogromnego poczucia mocy w tym naturalnym krajobrazie.

Instagram Post Rozwiń

Konstrukcja pawilonu

Przezroczyste, zaokrąglone ściany struktury zbudowane zostały z 1200 szklanych pustaków, tworząc zamazaną perspektywę surowego grenlandzkiego krajobrazu. Pawilon składa się z dwóch części, a przerwa pomiędzy nimi ma stanowić swego rodzaju ścieżkę do punktu widokowego.



Instagram Post Rozwiń

— Szkło pochłania i fluktuuje światło, a widziane z daleka odzwierciedla kolory otoczenia, pory roku, upływ czasu — powiedział Ikonomidis. Cała konstrukcja posadowiona jest na stalowych półokrągłych wspornikach, zamocowanych przy użyciu kotew. To metoda stosowana również przy budowie domów w okolicy.

Instagram Post Rozwiń

Pawilon usytuowany jest w pobliżu Szlaku Koła Podbiegunowego, który jest popularną siedmiodniową trasą pieszą. Znajduje się obok ścieżki i stanowi punkt początkowy lub końcowy krótszych szlaków. Wskazuje też lokalizację Sarfannguit.

Pawilon został zaprojektowany jako obiekt poetycki i estetyczny, ale przede wszystkim jako gest symboliczny, potwierdzający naturalne miejsce i bogatą historię, odrębność kultury grenlandzkiej oraz duchową wrażliwość zakorzenioną w Sarfannguit Konstantin Ikonomidis

Przeczytaj także:

Księżycowy krajobraz hiszpańskiej wyspy. Tu szkolą się astronauci, którzy polecą na Księżyc

Wyjątkowe jezioro Aralsor w Kazachstanie. Skąd jego nietypowy kolor?

Jaki dom mógłby pasować do Elona Muska? Z pewnością kosmiczny - taki właśnie jest ten projekt