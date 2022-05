To najbardziej niezwykły projekt luksusowego jachtu w historii. Szwajcarska firma AirYacht postanowiła połączyć superjacht ze sterowcem. Dzięki temu powstanie pojazd, który będzie sobie radził równie dobrze na wodzie, jak i w powietrzu.



Zdjęcie AirYacht ma na wodzie przypominać klasyczny, luksusowy jacht / domena publiczna

Właściciel firmy AirYacht przyznał, że zainspirował go widok sterowca marki Zeppelin, który może transportować ciężkie ładunki. - Pomyślałem... a gdyby tak podwiesić do niego jacht? - tłumaczył Mathieu Ozanne z firmy AirYacht.



Zdjęcie Powietrzny jacht ma być stabilny jak legendarne Zeppeliny, które kiedyś pokonywały Atlantyk / zdjęcie: AirYacht / domena publiczna

Potem trzeba było sprawdzić, czy ten projekt jest w ogóle możliwy. Okazało się, że jak najbardziej pod warunkiem, że jacht będzie bardzo lekki. Sterowiec powinien mieć ok. 200 metrów długości, aby mógł unieść w powietrze sześćdziesięciometrowy jacht. Jednostka zostanie podczepiona do sterowca za pomocą specjalnego uchwytu i linek.



Reklama

Zdjęcie Powietrzny jacht będzie mógł lecieć z prędkością przekraczającą 90 km/h / zdjęcie: AirYacht / domena publiczna

Na pokładzie ma być niewyobrażalny luksus. Latający jacht ma oferować 750 metrów kwadratowych powierzchni, w tym blisko połowę będą stanowiły widokowe tarasy. Na pokładzie będzie kilka kabin i apartament.



Sterowiec:

Długość: 200 m

Wysokość: 50 m

Prędkość: do 92 km/h

Wideo youtube

Napęd powietrznego jachtu będzie początkowo hybrydowy, ale autorzy projektu pragną, aby w przyszłości jedynym źródłem napędu był wodór.



Dużą zaletą takiego rozwiązania jest to, że gdy tylko technologia ogniw wodorowych stanie się bardziej dostępna, wtedy szybko przełączymy się na napęd wolny od CO2. Mamy nadzieję, że zrobimy to w ciągu dziesięciu lat Mathieu Ozanne z firmy AirYacht

Projekt powietrznego jachtu jest na razie jedynie wirtualny, ale firma AirYacht jest gotowa w każdej chwili do realizacji. Jedynym problemem są pieniądze. Na stronie internetowej firmy jest ogłoszenie, że jeśli tylko ktoś ma fortunę i chce zrealizować marzenie o podniebnych rejsach w luksusie, to powinien się zgłosić. Niestety nie ma informacji, ile powietrzny jacht będzie kosztować. Ale to może być kwota zawrotna.