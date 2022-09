U wybrzeży Półwyspu Helskiego w Zatoce Puckiej, która jest częścią Zatoki Gdańskiej, powstało kilka niezwykle urokliwych wysepek.

To efekt prac hydrotechnicznych prowadzonych u wejścia do portu w Kuźnicy.

Aby pogłębić tor wodny i wejście do portu, pogłębiarki wybierają piasek z dna i rurami transportują w kierunku brzegu.

Polskie Malediwy. Piękne, ale tylko przez moment

Dzięki fotografom prowadzącym na Instagramie profil o nazwie Bałtyk, możemy podziwiać prace hydrotechniczne z lotu ptaka. Przy wykorzystaniu drona powstała seria niezwykłych zdjęć.

Choć wysepki mogłyby się stać ciekawą atrakcją turystyczną, niedługo znikną z krajobrazu. Odłożony piasek za miesiąc zostanie przetransportowany dalej, na plażę.

- Wysepki powstały w wyniku prac prowadzonych aktualnie w portach i przystaniach Zatoki Puckiej wraz z odkładem urobku na brzeg morski. Docelowo zostanie on wyrefulowany na wyznaczony odcinek brzegu morskiego, a głębokości w tym obszarze przywrócone do stanu pierwotnego — powiedziała w rozmowie z WP Magdalena Kierzkowska, rzeczniczka prasowa Urzędu Morskiego w Gdyni.

Dlaczego trzeba pogłębiać dno?

Pomiędzy Kuźnicą a Rewą znajduje się podmorski wał (rewa) o nazwie Rybitwia Mielizna. To piasek, który został naniesiony przez prąd morski. Dzieli Zatokę Gdańską na dwie części i stanowi granicę: wewnątrzą (Zatoka Pucka) i zewnętrzną. Aby statki mogły dopływać do portu morskiego w Pucki konieczne było wykonanie sztucznego przekopu nazywanego Głębinką lub Depką.

Rybitwa Mielizna mogłaby również uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie portu w Kuźnicy, dlatego konieczne było utworzenie i pogłębianie toru wodnego.

Zdjęcie Pomiędzy Kuźnicą a Rewą znajduje się podwodny wał zwany Rybitwią Mielizną / Google Maps / domena publiczna

Kuźnica to mała turystyczna osada

Kuźnica to niewielka, ale chętnie odwiedzana przez turystów osada licząca nieco ponad 600 mieszkańców, położona w połowie drogi między Chałupami a Jastarnią. Znajduje się tu port i przystań rybacka. To również najwęższe miejsce mierzei — jej szerokość wynosi tu 200 m. W Kuźnicy tory kolejowe położone są zaledwie 28 m od plaży, najbliżej na całym wybrzeżu. Raz w roku odbywa się tu marsz śledzia, czyli przejście Rybitwią Mielizną z Kuźnicy do Rewy.

Jak można zauważyć, profil specjalizuje się wykonywaniu zapierających dech w piersiach zdjęć z powietrza polskiego Wybrzeża. Zobaczcie inne zdjęcia Kuźnicy. Jest malownicza nie tylko z wysepkami.

