Najbardziej rozczarowujące miejsca na świecie. Tych miast lepiej unikać

Setki godzin spędzonych w pracy, długie miesiące wyczekiwania, męcząca podróż - a to wszystko po to, by przekonać się, jak wiele dzieli rzeczywistość od naszych wyobrażeń. Nikt z nas nie chciałby przeżyć takiego scenariusza, w związku z czym sieć przechowalni bagażów - Radical Storage - postanowiła przeanalizować 826 tysięcy recenzji z najczęściej odwiedzanych miast świata, by stworzyć ranking najbardziej rozczarowujących miejsc podróży.

Najbardziej rozczarowujące miejsca na świecie

Jak okazało się, niechlubne miano najbardziej przereklamowanego miejsca otrzymało Orlando, czyli amerykańska stolica parków rozrywki. To właśnie w mieście leżącym na Florydzie możemy znaleźć między innymi kompleksy Disneya oraz Universal Studios. Turyści narzekają tam głównie na niewspółmiernie wysokie ceny oraz tłumy ludzi czekające w kolejkach do atrakcji.

Podium uzupełniły Dżakarta (Indonezja) oraz Pattaya (Tajlandia). Kolejne miejsca zajęły Denpasar (Indonezja), Guilin (Chiny), Johannesburg (RPA), Da Nang (Wietnam), Ha Long (Wietnam), Shenzhen (Chiny) oraz Pekin (Chiny). Jak widać, w pierwszej dziesiątce nie znalazły się żadne europejskie cele podróży.

Najmniej rozczarowujące miejsca na świecie

Miasta z Europy znajdziemy za to po drugiej stronie rankingu, czyli na zaszczytnych, najmniej rozczarowujących miejscach. Miastem, które najbardziej pozytywnie zaskoczyło turystów, był Budapeszt. Zaraz za nim uplasowały się Bruksela (Belgia) oraz Zurych (Szwajcaria).

Czołową dziesiątkę uzupełniły Dublin (Irlandia), Lima (Peru), Lizbona (Portugalia), Meksyk (Meksyk), Nicea (Francja), Auckland (Nowa Zelandia) oraz Sydney (Australia).

Co niezwykle interesujące, spośród 95 celów podróży branych pod uwagę w górnej połowie stawki znalazły się dwa polskie miasta. Warszawa zajęła 40. miejsce, natomiast Kraków 27.