Opalanie się nago nie jest dla każdego, ale też nie każda plaża nadaje się do relaksu bez kostiumów kąpielowych. Z tego powodu powstały plaże nudystów. Choć wszyscy o nich słyszeli, odwiedzają je głównie wtajemniczeni. A tych z roku na rok przybywa.

Plaże nudystów często mają rozwiniętą infrastrukturę. Naturyści mogą poczuć się swobodnie plaży, a także odwiedzać bary i restauracje oraz uprawiać sporty wodne. Które z nich cieszą się największą sławą? Oto najlepsze plaże nudystów na świecie.

Plaża nudystów we Francji – Cap d'Agde

Cap d´Agde to największy obszar dla nudystów nie tylko we Francji, ale również w całej Europie. Wielu naturystów stawia sobie za cel odwiedzić chociaż raz to miejsce. Co roku wypoczywa tam około 40 000 turystów z Europy, USA, a nawet Australii.

Odwiedzający mogą przebywać nago, gdzie tylko chcą - w restauracjach i sklepach, na poczcie lub w banku, pływać łodzią lub wylegiwać się na publicznej plaży. Widok golasa spacerującego uliczkami lub jeżdżącego na rowerze naprawdę nikogo tu nie dziwi.

Plaża nudystów we Włoszech – Spiaggia di Guvano

Spiaggia di Guvano to kameralna plaża, która zdecydowanie różni się od tych ogólnodostępnych i przepełnionych turystami. Na miejscu strój kąpielowy jest opcjonalny, ale po drodze przyda się latarka, bo jedyne dojście na ukrytą plażę prowadzi kilometrowy tunel wykuty w litej skale i pogrążony w ciemnościach.

Być może brzmi to strasznie, ale naprawdę warto choć raz odwiedzić to miejsce. Dzika przyroda i przytulna atmosfera sprawi, że poczujesz jakbyś odnalazł prywatny kawałek raju. Tym bardziej, że to zakątek tak naprawdę nieodkryty przez turystów, a słońcem cieszą się tu przede wszystkim lokalni mieszkańcy.

Plaża nudystów w Chorwacji – Valalta

To jedna z najpopularniejszych plaż nudystów w Europie. Ośrodek może pochwalić się własnym hotelem, kempingiem i przystanią dla jachtów na najwyższym europejskim poziomie.

Nudyści, którzy wypoczywają w Chorwacji, mogą liczyć nie tylko na otoczenie pięknej przyrody, ale również mogą skorzystać z licznych punktów gastronomicznych i barów, supermarketów, basenów, pola do gry w golfa, kortów tenisowych i siłowni.

Plaża nudystów w Grecji – Plakias

Prawdziwy raj dla nudystów powstał też na plaży Plakias na greckiej wyspie Kreta niedaleko miejscowości Rethymno. Cudowna sceneria pozwala naprawdę się zrelaksować, a otaczające plażę klify stwarzają kameralny klimat.

Ale to nie wszystko. Plakias to idealne miejsce do uprawiania snorkelingu, czyli pływania z twarzą zanurzoną pod powierzchnią wody i obserwowania świata podwodnego.

Zdjęcie Plakias na greckiej wyspie Kreta / David & Micha Sheldon/F1online/agefotostock/East News / East News

Plaża nudystów na Wyspach Kanaryjskich – Maspalomas

Plaża w Maspalomas jest jedną z najsłynniejszych na Wyspach Kanaryjskich i w całej Hiszpanii. Jest ogromna, świetnie zlokalizowana i nieziemsko piękna. To tutaj znajduje się rezerwat przyrody Dunas de Las Palomas.

Plaża ciągnie się na długości trzech kilometrów wzdłuż obiektów hotelowych i apartamentów. Delikatny, złoty piasek i niewielkie fale, a także bliskość turystycznej infrastruktury sprawiają, że jest to miejsce idealne dla nudystów.

Plaża nudystów w Stanach Zjednoczonych – Haulover

Haulover w Miami na Florydzie to pierwsza i najpopularniejsza plaża nudystów w Stanach Zjednoczonych. Jest odwiedzana rocznie przez setki tysięcy plażowiczów. Plaża należy również do najbardziej znanych na całym świecie. Nieopodal jest także Haulover Park z przystanią dla jachtów od strony strumienia i wydmami od strony oceanu.

Zdjęcie Plaże nudystów znajdują się również na terenie Stanów Zjednoczonych / Brandlmedien, /Travel Collection/East News / East News

Plaża nudystów w Australii – Samurai Beach

Położona w miejscowości Port Stephens w australijskim stanie Nowa Południowa Walia plaża Samurai należy do najsłynniejszych plaż nudystów na świcie. Okolica jest dobrze osłonięta bujną zielenią oraz wydmami. Sama plaża jest bardzo szeroka i przyjaźnie piaszczysta. Każdego roku w lutym odbywa się tu piknik naturystów, podczas którego organizowane są... nagie igrzyska plażowe.

