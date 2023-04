Spis treści: 01 Gdzie jest największy park wodny w Europie?

Decydując się na wypoczynek w europejskich aquaparkach, można wybrać jeden z największych i wcale nie trzeba go daleko szukać.

Największy aquapark w Europie zlokalizowany jest w Polsce. Znajduje się na terenie gminy Mszczonów, zaledwie 70 kilometrów od centrum Warszawy. Okazuje się, że największy aquapark w Europie z pełnym zadaszeniem to Suntago Wodny Świat, oddany do użytku w 2020 roku. Jednocześnie może z niego korzystać do 15 tysięcy osób.

W Suntago każdy znajdzie coś dla siebie, ponieważ obiekt podzielono na trzy główne części:

Jamango Wodna Dżungla - tę strefę wyróżniają aż 32 zjeżdżalnie, a także dodatkowe atrakcje typu dzika rzeka czy symulator Surf-Air,





Relax - to strefa typowo wypoczynkowa, z której korzystają głównie starsze osoby, znajduje się w niej basen termalny oraz duży ogród, a latem otwierany jest dach, aby umożliwić odwiedzającym także kąpiele słoneczne,





Saunaria - jest strefą z 12 różnymi saunami (koreańskimi, tureckimi, aromaterapeutycznymi).

Europejskie parki wodne warte odwiedzenia

W Europie znajduje się wiele ciekawych aquaparków, gdzie można oddać się w pełni wodnym rozrywkom.

Jednym z nich jest Lalandia - największy park wodny w Danii o powierzchni przekraczającej 10 000 metrów kwadratowych. Park urządzony został w klimacie tropikalnym, dzięki czemu można znaleźć w nim charakterystyczną roślinność oraz małą architekturę. Lalandia oddaje do dyspozycji odwiedzających szereg zjeżdżalni. Jedną z najchętniej wybieranych jest Tornado. Jednocześnie mogą zjeżdżać z niej cztery osoby. Z kolei zjeżdżalnia Wild River jest jedną z największych w Europie - jej długość to 167 metrów.

Największy park wodny na terenie Węgier to Aquaworld. Jest zlokalizowany w Budapeszcie i przynależy do Hotelu Ramada Resort. Na jego terenie można skorzystać z basenów pływackich, ale również tych wytwarzających fale. Coś dla siebie znajdą tutaj również miłośnicy windsurfingu oraz nurkowania. Kompleks wzorowany był na świątyni Angor Wat z Kambodży, dlatego znajdują się w nim nie tylko rzeźby, ale również wiszące mosty czy egzotyczna roślinność.

Największym i najpopularniejszym aquaparkiem na terenie Niemiec jest Tropical Islands w Brand. Tropikalny park powstał na terenie hal, które kiedyś wykorzystywane były do przetrzymywania sterowców. Na powierzchni 66 000 metrów kwadratowych można obecnie znaleźć wiele atrakcji. Sam wystrój obiektu bardzo nawiązuje natomiast do azjatyckich i indonezyjskich korzeni.

Zdjęcie Tropical Islands koło Berlina, to park wodny, z którego chętnie korzystają Polacy z zachodniej części kraju. / mediadrumworld.com / Heidrun Bar/Media Drum/ / East News

Caribe Aquatic Park nazywany również Portaventura to aquapark zlokalizowany w miejscowości Tarragona w Hiszpanii. Ten wodny świat został otwarty w 2002 roku. Na gości czeka tam szereg atrakcji. Miłośnicy ekstremalnych rozrywek mogą wykorzystać szybkie zjeżdżalnie, baseny ze sztucznymi falami czy symulatory rzek.

W Austrii największym wodnym centrum jest Aqua Dome w Längenfeld. Kompleks znajduje się pod przeszkloną kopułą, dzięki czemu podczas odpoczynku można podziwiać wspaniałe widoki na Alpy. Na gości czekają tak nie tylko baseny czy zjeżdżalnie, ale np. sztuczne wodospady.

W Portugalii najpopularniejszym miejscem do wodnego odpoczynku jest Slide and Splash. Obiekt ten znajduje się w Lagoa i zajmuje powierzchnię 28 000 metrów kwadratowych. Na odwiedzających czekają tam baseny, zjeżdżalnie o różnym poziomie trudności oraz jacuzzi. Latem dodatkową atrakcją są pokazy np. papug.

Zajmujący powierzchnię 30 000 metrów kwadratowych AquaPark w Druskiennikach na Litwie to miejsce odwiedzane nie tylko przez krajowych turystów, ale także osoby z Polski. Na odwiedzających czekają tam różnego rodzaju atrakcje. Na uwagę zasługuje m.in. zbiornik ze słonym morzem. Nietypowa jest także strefa łaźni.

AquaCity to jeden z największych parków w Słowacji. Na terenie kompleksu, który znajduje się w Tatrach, można skorzystać m.in. z basenów termalnych. Co ciekawe, cały obiekt korzysta z gorących źródeł, które służą do ogrzewania wody. Do dyspozycji gości, oprócz zbiorników wewnętrznych, dostępne są również baseny na zewnątrz, które umożliwiają wypoczynek i relaks na świeżym powietrzu.

Gdzie jest największy park wodny na świecie?

Największy aquapark na świecie zlokalizowany jest w Azji. Obiekt jest w całości kryty i zajmuje powierzchnię aż 600 000 metrów kwadratowych. Jest to Happy Magic Water Park i trzeba przyznać - miejsce jest magiczne. Wchodząc do obiektu, można się poczuć jak w innym świecie. Pod sufitami zawieszone są wodne stworzenia oraz pęcherzyki powietrza. W parku może przebywać jednocześnie aż 35 tysięcy osób.