Głównym materiałem budulcowym młyna będzie stal, z której powstanie obręcz z zewnątrz pokryta przezroczystym szkłem. Spodnia część konstrukcji również osłonięta zostanie stalowymi elementami. Przestronne i komfortowe kapsuły będą poruszały się po zewnętrznej stronie okręgu, powoli się obracając, co pozwoli uczestnikom na swobodne podziwianie widoków.

Seoul Ring zostanie zbudowany na dawnym wysypisku śmieci do 2025 roku jako symbol gospodarki o obiegu zamkniętym i działań na rzecz klimatu zarówno dla ludzi, jak i dla przyrody. Oczekuje się, że Seoul Ring będzie nowym punktem orientacyjnym miasta, który wzmocni jego globalną pozycję i konkurencyjność miejską, jednocześnie ożywiając lokalną gospodarkę. poinformowało miasto

Konstrukcję tego bezszprychowego młyna można porównać do ruchomych schodów z centrum handlowego. Jedyną różnicę stanowi to, że ruch odbywa się po okręgu. Według projektu Seoul Ring ma osiągnąć wysokość 180 metrów, co automatycznie stawia go o 45 metrów wyżej od Londyńskiego słynnego London Eye. W założeniu ma być wyposażony w 36 wagonów, a w każdym z nich będzie mogło przebywać do 25 osób jednocześnie.

Futurystyczny okręg ma się stać centrum kulturowym Seulu, wokół którego odbywały się będą festiwale i programy kulturowe. Skupiono się przede wszystkim na tym, aby wykorzystać zrównoważone technologie jak najbardziej przyjazne otoczeniu, co ma korespondować z problemem zanieczyszczenia środowiska.