Największy wycieczkowiec świata ukończony. Wypłynął na wody Bałtyku

Icon of the Seas to największy statek wycieczkowy na świecie (wkrótce odbierze ten tytuł jednostce Wonder of the Seas, która jest 6 proc. mniejsza), którego budowy podjęła się w 2021 roku fińska stocznia Meyer Turku. 9 grudnia 2022 roku wycieczkowiec został zwodowany, a teraz wykonawca ogłosił, że niemal wszystkie prace zostały wykonane, a statek wypłynął na szerokie wody i ukończył właśnie pierwszy zestaw prób morskich. W czasie ich trwania przebył setki kilometrów, a setki specjalistów sprawdzało silniki, kadłub, układy hamulcowe, układ kierowniczy, poziom hałasu i wibracji.



Icon of the Seas już pływa po Bałtyku

Jak przekonuje stocznia Meyer Turku, wszystko odbywa się zgodnie z planem i harmonogramem, więc październikowe przekazanie jednostki operatorowi i debiut na początku przyszłego roku są obecnie niezagrożone. Warto tu wspomnieć, że pierwszy rejs zaplanowany jest na 27 stycznia przyszłego roku, kiedy to Icon of the Seas wypłynąć ma z Miami w 7-dniową podróż po Karaibach. I jeśli ktoś nie kupił biletu odpowiednio wcześnie, to teraz musi obejść się smakiem, bo sprzedaż była tu równie rekordowa jak sam statek - podczas ogłaszania kwartalnych wyników finansowych firma wprost nazwała go swoim "najlepiej działającym nowym produktem w historii".

Wideo youtube

I w sumie to trudno się nawet dziwić, bo Icon of the Seas to jeden z najbardziej wyjątkowych wycieczkowców na świecie i to nie tylko ze względu na swoje gabaryty. Nie bez przyczyny nazywany jest przecież największym na świecie parkiem wodnym na morzu - na gości czeka sześć rekordowych zjeżdżalni wodnych, siedem basenów i dziewięć jacuzzi.



Co więcej, operator statku obiecuje ponad 40 sposobów na dobrą zabawę, które czekać będą na 20 pokładach i w ośmiu różnych "dzielnicach", wyposażonych we własne bary, restauracje i miejsca rozrywki, bo Royal Caribbean International zdecydowało się podzielić przestrzeń w taki sposób, by każdy znalazł coś dla siebie (rodziny z dziećmi, pary, osoby dorosłe).