W ten sposób omijane są np. burze, ale i bardziej skrajne zjawiska, jak wspomniany huragan, który pustoszy właśnie Florydę. Więcej o tym zjawisku przeczytacie tutaj.

Nie każda burza to katastrofa

Chociaż burze czasem próbuje się ominąć, to nie zawsze jest to możliwe - lub po prostu bywa tak, że się to nie udaje. Czy takie zjawisko jest dla samolotu niebezpieczne? To zależy. Na pewno nie pomaga wiejący wiatr i ograniczona widoczność, choć np. uderzenie pioruna wcale nie oznacza tragedii.

Co się dzieje, gdy w samolot uderzy piorun? Z reguły nic, a kadłub maszyny działa jak klatka Faradaya, dzięki czemu pasażerowie są bezpieczni. Zdecydowanie gorsze są turbulencje.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!