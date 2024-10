Pasażerka pilotowała samolot, gdy pilot dostał zawału. Wylądowała

Do dramatycznych scen doszło na pokładzie samolotu Beechcraft C90A King Air, który 4 października 2024 roku leciał z Florydy do Bakersfield w Kalifornii. Pilot doznał zawału serca, po czym stery maszyny musiała przejąć jego żona - jedyna pasażerka, która na dodatek nie miała pojęciu o lataniu. Co zaskakujące, maszyna bezpiecznie wylądowała.

Zdjęcie Pasażerka musiała wylądować samolotem po zawale pilota. / Damon Coulter / Zuma Press / Forum / Agencja FORUM