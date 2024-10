Tajemniczy samolot pojawił się nad Polską. Niezwykły widok

Mirage-2000. Duma francuskiego lotnictwa

Mirage-2000 to podstawowy samolot wielozadaniowy Sił Powietrznych Francji. Jego pierwszy lot odbył w 1978 roku, a do służby wszedł w roku 1984. Dla francuskiego lotnictwa wyprodukowano go w pięciu podstawowych wersjach: myśliwskiej Mirage 2000C i jego modyfikacji Mirage 2000-5, szkolno-bojowej 2000B, myśliwsko-bombowej 2000D i mogącej przenosić broń nuklearną 2000N.

Mirage-2000D to samolot przeznaczony do prowadzenia szybkich ataków na cele naziemne. Potrafi wykonywać loty z prędkością ponaddźwiękową nawet parędziesiąt metrów nad ziemią, dzięki radiolokatorowi Antilope 5-3D. Ten potrafi śledzić rzeźbę terenu i wraz z automatycznym pilotem, dokonywać poprawek lotu, aby samolot się nie rozbił.

Samolot Mirage-2000D posiada także zintegrowany system walki elektronicznej, który steruje wszystkimi środkami samoobrony. Może m.in. zakłócać nawigację wrogich pocisków czy odbierać sygnały o zagrożeniu namierzenia przez uzbrojenie innych samolotów.

Zdjęcie Samolot Mirage-2000D / Rob Schleiffert/Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license / Wikimedia

Parametry taktyczno-techniczne samolotu Mirage-2000D:

Załoga: 2 pilotów

Długość: 14,55 m

Rozpiętość skrzydeł: 9,13 m

Wysokość: 5,15 m

Masa bojowa: 17000 kg

Napęd: silnik turboodrzutowy SNECMA M53-P2

Prędkość maksymalna: 2338 km/h

Pułap: 18 km

Zasięg lotu: 3340 km

Uzbrojenie: 9 punktów podczepienia na pociski powietrze-powietrze (R.550 Magic, MICA), pociski powietrze-ziemia (ASMP, SCAPL-EG, AS-30), bomby (AASM, GBU, BGL), rakiety niekierowane (Matra SNEB)

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!