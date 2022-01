Nowa aktualizacja mObywatel ułatwi podróże z certyfikatem COVID

Do sklepów Google Play i App Store zawitała najnowsza aktualizacja coraz popularniejszej w Polsce aplikacji o nazwie mObywatel. Została ona oznaczona numerkami 3.1.1 (18.119) w przypadku Androida i 2.4.1 (588) dla iOS-a. Jak możemy przeczytać w opisie nowej wersji, twórcy dodali do niej nowe, bardzo praktyczne funkcje, które powinny przypaść do gustu użytkownikom.

"Zależnie od systemu informatycznego służącego w danym kraju do weryfikacji unijnych certyfikatów, okazujemy ostatni lub przedostatni kod QR. Dlatego bardzo ważne jest, by przed podróżą wykonać trzy proste zadania: zaktualizować aplikację mObywatel, odświeżyć certyfikat korzystając z najnowszej wersji aplikacji mObywatel oraz zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym kraju" - powiedział Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Nowe, praktyczne funkcje w aplikacji mObywatel

W aplikacji pojawiły się informacje w formie dodatkowych kodów QR, które odpowiadają każdej z przyjętych dawek szczepionki na COVID-19. Jako że podczas podróży w różnych krajach świata często pojawiają się problemy na granicach w związku z liczbą przyjętych dawek preparatu, kody QR z informacją o nich pozwolą podróżującym oszczędzić nerwów i ułatwić im przemieszczanie się.

Jeśli chcemy dodać nowe kody QR z informacjami o szczepieniach, to wystarczy że zaktualizujemy aplikację mObywatel do najnowszej wersji, a następnie klikniemy w aplikacji kafelek Unijny Certyfikat COVID. Gdy już to wykonamy, w dolnym menu musimy wybrać opcję "Odśwież", a chwilę później do aplikacji pobrane zostaną wszystkie aktualnie dostępne kody QR. Każdy z nich możemy sprawdzić, wybierając z głównego menu poszczególne wersje.

Jak możemy przeczytać na oficjalnej rządowej witrynie aplikacji, informacje o nowych szczepieniach i przypisane do nich kody QR powinny być dostępne w mObywatel już kilkanaście minut po szczepieniu. Oczywiście, pod warunkiem, że szczepienie będzie poprawnie odnotowane, a my będziemy korzystali ze swojego konta w aplikacji.