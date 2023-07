Nowa funkcja w aplikacji PKP. Przyda się, gdy jedziesz pociągiem za granicę

Spis treści: 01 Aplikacja PKP i bilety międzynarodowe

Aplikacja PKP i bilety międzynarodowe

Jeżeli korzystacie z pociągów PKP Intercity, to prawdopodobnie zainstalowaliście na swoim telefonie specjalną aplikację PKP. Ta pozwala na uzyskanie dostępu do szeregu usług, w tym kupowania biletów. Jak poinformował przewoźnik, ta opcja została dość mocno rozbudowana. Do oferty w aplikacji zostały dodane bilety międzynarodowe.

Oznacza to, że pasażerowie chcący wybrać się w podróż do wybranych europejskich miast pociągiem będą mogli zakupić bilet przy pomocy aplikacji - wcześniej dokonywanie takich transakcji na trasy międzynarodowe w programie mobilnym nie było możliwe. Tym samym w aplikacji PKP pojawią się nowe rodzaje biletów. Jednym z nich są SuperPromo International, dzięki którym wybierzemy się pociągiem m.in. do Niemiec, Austrii, Czech, Słowacji i Węgier.

Bilety na przejazdy międzynarodowe dostępne w aplikacji mobilnej to odpowiedź na potrzeby naszych podróżnych. Rozumiemy, jak istotną rolę w sprzedaży pełnią kanały zdalne, dlatego nieustannie będziemy je rozwijać. Wprowadzenie międzynarodowych biletów do aplikacji było dla nas niemałym wyzwaniem logistycznym, ze względu na umowy z zagranicznymi przewoźnikami. Mimo to z sukcesem udało nam się rozszerzyć ofertę, co bardzo mnie cieszy. Tomasz Gontarz, Wiceprezes Zarządu PKP Intercity

Wyjazd pociągiem za granicę jeszcze łatwiejszy

Kolejny rodzaj biletów to IRT dla dzieci i dorosłych. Są dostępne na trasach do Niemiec, Litwy, a także do Austrii na pociągi nocne (miejsca do siedzenia). Dodatkowo dostępny jest również trzeci wariant, czyli bilet eIRT - to bilet w komunikacji międzynarodowej według taryfy NRT połączony z rezerwacją miejsca. Trasy do Austrii, Czech i Słowacji dostępne dla dzieci i dorosłych.