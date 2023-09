Spis treści: 01 Loty z Radomia rosną w siłę

02 Wakacje z Radomia dostępne

03 Jakie loty z Radomia na zimę?

04 Liczba pasażerów w Radomiu

Loty z Radomia rosną w siłę

Wszystko, co wielkie, musiało mieć gdzieś swój początek. Nie wiadomo, czy lotnisko Warszawa-Radom stanie się kiedykolwiek gigantem na rynku lotniczym, jednak póki co należy uzbroić się w cierpliwość. Niczym klasyczny film, port lotniczy rozkręca się powoli. Nie oznacza to jednak, że progres stanął w miejscu. Pasażerowie chcący latać z mazowieckiego portu lotniczego będą mieli ku temu okazję.

Biuro podróży Nekera uruchomiło sprzedaż ofert wyjazdów do Bułgarii na wakacyjny sezon w 2024 roku. W ofercie operatora turystycznego znaleźć można dwa kierunki - Słoneczny Brzeg i Złote Piaski. Co ciekawe, obydwie destynacje będą osiągalne właśnie z Radomia. Oznacza to, że mamy już oficjalnie zapowiedziane dwa pierwsze czarterowe połączenia na 2024 rok z lotniska w Radomiu.

Wakacje z Radomia dostępne

Obecnie z lotniska Warszawa-Radom polecimy w kilku kierunkach. Do dyspozycji pasażerów oddano dwa połączenia rejsowe i 4 czartery. Z lotniska w Radomiu polecimy obecnie do Rzymu, Paryża, Prewezy, Tirany, Antalyi i Warny. W przyszłym roku za sprawą ofert biura podróży zostaną zorganizowane loty do Warny i Burgas.

Na ten moment znaleźć mogą się złośliwi twierdzący, że to przecież nic wielkiego. Niekoniecznie, wszak mowa o lotach czarterowych z oferty przewoźnika, który już teraz zapowiedział je na kolejny rok. Można sądzić, że tendencja wzrostowa się utrzyma, dzięki czemu pasażerowie polecą w dodatkowych kierunkach. Prawdopodobna wydaje się być Turcja - to prawdziwy wakacyjny hit Polaków i już teraz oferowane są loty z Radomia do Antalyi.

Jakie loty z Radomia na zimę?

Zanim nadejdzie przyszłoroczny sezon wakacyjny, czeka nas jeszcze zima. A ta w Radomiu nie zapowiada się wcale źle. Poza utrzymaniem dotychczasowych połączeń z Paryżem i Rzymem (Linie Lotnicze LOT), w ofercie znajdzie się również czarter do egipskiego lotniska w Sharm el-Sheikh.

W planach jest również zorganizowanie połączeń nastawionych na zimowy wypoczynek w Alpach. Z Radomia na narty? To możliwe Władze lotniska chciałyby na mocy współpracy z LOT-em otworzyć połączenia zimowe do popularnych alpejskich kurortów. Faktem jest, że Polacy lubią jeździć na narty, a lot samolotem byłby o wiele wygodniejszą opcją, niż np. wycieczka samochodem.

Liczba pasażerów w Radomiu

18 sierpnia lotnisko Warszawa-Radom przekroczyło liczbę 60 tysięcy obsłużonych podróżnych. Mowa oczywiście o okresie od otwarcia lotniska pod koniec kwietnia. Nie są to może zaskakujące statystyki, jednak widać wzrostową tendencję.

Sam sierpień zakończono na lotnisku z wynikiem 20 956 odprawionych pasażerów. Dla porównania, port lotniczy Zielona Góra-Babimost w analogicznym okresie obsłużył nieco ponad 8 tysięcy osób. Oznacza to, że najnowsze lotnisko w Polsce nie jest już na dole rankingu liczby pasażerów. Do Okęcia jednak mu sporo brakuje. Największe lotnisko w Polsce w lipcu powitało prawie 2 miliony pasażerów.