Z Krakowa do Turcji

Już niedługo pasażerowie z lotniska Kraków-Balice będą mogli skorzystać z nowego połączenia lotniczego. O uruchomieniu nowej trasy poinformował turecki przewoźnik Pegasus Airlines. Budżetowe linie lotnicze jeszcze w tym roku zainaugurują nowe połączenie z Krakowa do Izmiru, czyli bardzo popularnego kurortu wakacyjnego w Turcji.

A że Turcja jest jednym z najpopularniejszych kierunków wśród Polaków, to nowe loty z Krakowa tym bardziej cieszą. Pasażerowie będą mogli polecieć tam już w listopadzie. Połączenie wystartuje już 20 listopada. Zgodnie z najnowszymi informacjami, loty z Krakowa do Izmiru będą odbywać się tylko 1 raz w tygodniu - co środę. Na ten moment wiemy, że rotacja będzie obowiązywała do marca. Nie wiadomo, czy przewoźnik zdecyduje się na wydłużenie sezonu.

Pewne jest, że loty do Izmiru mogłyby cieszyć się dużą popularnością w sezonie wakacyjnym. Tym bardziej że mówimy o lotach rejsowych, a nie czarterowych.

Izmir w listopadzie, czy warto?

Izmir to jedno z największych miast Turcji, które liczy sobie 5 milionów mieszkańców i jest położone nad zatoką i oferuje zarówno centra biznesowe, galerie, muzea, jak i nadmorskie promenady czy sporo atrakcji turystycznych.

W listopadzie pogoda nie jest może specjalnie upalna (około 19 stopni Celsjusza w ciągu dnia), ale to tylko pozwala bardziej komfortowo zwiedzać i odkrywać ten region kraju. O jakich atrakcjach mowa? Na pewno w oczy rzuci się wam charakterystyczna wieża zegarowa Saat Kulesi czy Zamek Kadifekale.

Świetnym pomysłem wydaje się wypożyczenie samochodu, dzięki któremu bez trudu wydostaniemy się z miasta i pojedziemy zwiedzać dalszą okolicę.

Kraków i Bliski Wschód

Port lotniczy Kraków-Balice to drugie największe lotnisko w Polsce, które ma w swojej ofercie sporo ciekawych kierunków. Na uwagę na pewno zasługują połączenia z Bliskim Wschodem czy szeroko rozumianym obszarem kultury islamskiej i arabskiej. Z Krakowa polecimy nie tylko do Izmiru - w ofercie znajdziemy też inne miasta Turcji, jak na przykład Stambuł czy Ankarę.

Nie brak też lotów do Ammanu (Jordania), Agadiru (Maroko), Kuwejtu czy Abu Zabi. Wybór jest spory, a siatka połączeń nieustannie się rozrasta.