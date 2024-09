Spis treści: 01 Z Polski na Bliski Wschód

02 Loty z Warszawy na zimę. Tam jest ciepło

03 Loty do Dubaju z Polski - no, prawie

Z Polski na Bliski Wschód

Na rynku pojawia się coraz więcej lotów z Polski do państw Bliskiego Wschodu. Ostatnie lata można uznać za swego rodzaju nowe otwarcie i nie chodzi tu wyłącznie o połączenia czarterowe. Bez trudu znajdziemy bilety na loty do Egiptu, Arabii Saudyjskiej czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Zwłaszcza te ostatnie państwo ma z Polską sporo połączeń, co jest całkowicie zrozumiałe. Z jednej strony jest cała masa polskich turystów chcących zobaczyć Dubaj, a z drugiej arabscy turyści bardzo chętnie odwiedzają np. Zakopane. Teraz będzie jeszcze łatwiej dostać się z ZEA do Polski - już niedługo do siatki połączeń wejdzie nowy lot.

Loty z Warszawy na zimę. Tam jest ciepło

Już 20 grudnia zainaugurowane zostanie połączenie z lotniska w Szardży (ZEA) do Warszawy. Wszystko za sprawą linii lotniczych Air Arabia, które postanowiły rozszerzyć swoją ofertę lotów do Polski. Budżetowy przewoźnik nie ukrywa, że oferta jest dostosowana pod lokalnych podróżnych, czyli mieszkańców Emiratów. Z lotów będą oczywiście korzystać obie strony, jednak w tym wypadku mowa zdecydowanie o turystach chcących odwiedzić Polskę.

Połączenie będzie realizowane aż 5 razy w tygodniu - w poniedziałki, czwartki, soboty i niedziele. Lot z Warszawy do Szardży będzie trwał 6 godzin, a powrotny 6 godzin i 30 minut. Połączenie ma obecnie charakter sezonowy i będzie realizowane przynajmniej do 29 marca 2025 roku.

Loty do Dubaju z Polski - no, prawie

Szardża to nie Dubaj - ale do kultowego miasta jest stamtąd bardzo blisko, bo można powiedzieć o miejscowościach wręcz ze sobą sąsiadujących. Nowe loty z Warszawy to kolejne już połączenie stołecznego lotniska ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. W ofercie znajdują się już loty do Dubaju na pokładach Emirates, flyDubai i PLL LOT.

Nie jest to jednak pierwsza trasa Air Arabia do Polski. Jakiś czas temu emiracki przewoźnik otworzył połączenie z Szardży do Krakowa. Warto zauważyć, że cieszy się ono dużą popularnością. Możliwe, że loty do Warszawy również spotkają się z dużym zainteresowaniem.