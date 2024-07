Wznowienie trasy Warszawa-Lyon to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na bezpośrednie połączenia między Polską a środkowo-wschodnią częścią Francji. Lyon, będący dynamicznym centrum ekonomicznym kraju, jest bez wątpienia atrakcyjnym kierunkiem dla rozwoju biznesu. Ze względu na wyjątkową historię, niezwykłe zabytki kulturalne i dziedzictwo kinematografii, miasto ma wiele do zaoferowania odwiedzającym je turystom. Bezpośrednie loty do Lyonu to także świetna propozycja dla pasjonatów sportów zimowych - z lotniska Lyon-Saint-Exupéry w 2,5 godziny dotrą w rejon przepięknych tras narciarskich w alpejskich Trzech Dolinach.

Michał Fijoł, prezes zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT (za pasazer.com)