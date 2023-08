O włos od tragedii. Pęknięta szyba w Boeingu 747

Koszmar pilota. Pęknięta szyba w samolocie

Jeden z pilotów linii Atlas Air doświadczył ostatnio czegoś, co będzie wspominał do końca życia. Zaraz po starcie poniedziałkowego lotu z Lipska do Tokio, zorientował się, że jedna z szyb pilotowanego przez niego towarowego Boeinga 747 jest pęknięta.

Awaria została zidentyfikowana jeszcze na terenach przygranicznych między Niemcami a Czechami, błyskawicznie zgłoszona, a pilot natychmiast rozpoczął manewr awaryjnego lądowania, który jest obowiązkowy w takich sytuacjach.

Pilot zgłosił "pękniętą szybę" w poniedziałek wieczorem. Może to prowadzić do spadku ciśnienia, dlatego wszystkie środki bezpieczeństwa zostały wszczęte zgodnie z protokołem powiedziała rzeczniczka linii Atlas Air.

Jako że samolot miał zaplanowany naprawdę długi lot i był zatankowany do pełna, czyli zdecydowanie za ciężki do lądowania (jest to możliwe, ale istnieje wtedy poważne ryzyko uszkodzenia jednostki podczas manewru), pilot zmuszony był jednak najpierw zrzucić paliwo, a mówiąc precyzyjniej 110 ton paliwa!

