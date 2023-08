Pasażerowie z niecierpliwością wyczekują nowych składów, które w najbliższych latach mają zasilić tabor PKP. Mowa tu m.in. o 38 siedmiowagonowych pociągach typu push-pull. Jeden skład będzie mógł zabrać na pokład w danym momencie aż 700 osób.

Ilu pasażerów w PKP? Liczby rosną

PKP Intercity to największy przewoźnik dalekobieżny w Polsce, który w ubiegłym roku obsłużył prawie 59 milionów pasażerów. To bardzo duża liczba, która i tak ma się jeszcze zwiększyć. Według szacunków na ten rok, do końca grudnia ma zostać przebita bariera 60 milionów. Dobry okres we wakacje z pewnością pomoże w ustanowieniu rekordu. To jednak nie koniec.

Wraz z modernizacjami systemów sprzedaży biletów czy zakupem nowych pociągów, PKP Intercity planuje dobić do granicy 90 milionów pasażerów w 2030 roku. Cel ten jest jak najbardziej osiągalny. O ile w dalszym ciągu pociągi bywają trapione opóźnieniami czy awariami, to w ogólnym rozrachunku jakość transportu kolejowego w Polsce ulega poprawie.