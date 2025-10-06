Polska mapa fizyczna będzie musiała się niedługo zmienić. Na zachodnim wybrzeżu kraju powstanie nowy fragment lądu - sztuczny przylądek Pomerania. To nie wizja futurystów, lecz realna inwestycja, za którą odpowiada Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Firma PROJMORS Biuro Projektów Budownictwa Morskiego z Gdańska przygotuje dokumentację projektowo-kosztorysową i funkcjonalno-użytkową. Nowy półwysep ma zapewnić lądowy dostęp do planowanego Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego w Świnoujściu.

Polska powiększy się o 186 hektarów

Przylądek Pomerania ma mieć powierzchnię 186 hektarów, co oznacza, że Polska faktycznie "urośnie" o tyle ziemi. Grunt pod nowy ląd zostanie usypany z urobku pochodzącego z prac pogłębiarskich.

- Dzięki zmianie formy falochronu na zintegrowaną możliwe będzie wykorzystanie urobku z prac pogłębiarskich do stworzenia pirsu wraz z falochronem, w formie nowego półwyspu. To przedsięwzięcie jest proekologiczne, przyszłościowe i wizjonerskie - tłumaczy Zarząd Portów. Tak zaprojektowany przylądek ma nie tylko zwiększyć powierzchnię portu, ale też stać się elementem ochrony brzegów i zaplecza logistycznego.

Nowe centrum logistyczne Pomorza Zachodniego

Planowane inwestycje wokół terminalu mają przekształcić Świnoujście w zielony hub gospodarczy i logistyczny. To tutaj mają powstać nowe tory kolejowe, drogi i obiekty graniczne, w tym budynek dla służb sanitarnych. - Budowa Portu Zewnętrznego w Świnoujściu to kluczowa inwestycja dla polskiej gospodarki morskiej. Podpisaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji projektowej części terminala. Dzięki niej powstaną tory kolejowe, drogi, parkingi i budynek dla służb sanitarnych. A jeszcze w tym roku planujemy uzyskać pozwolenie na budowę drogi technicznej niezbędnej do realizacji inwestycji - powiedział Arkadiusz Marchewka, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Prace obejmą cztery etapy: budowę układu torowego, drogowego, infrastruktury technicznej oraz obiektu odpraw granicznych. W ramach inwestycji powstanie również nowa ścieżka rowerowa i droga do plaży. Zmodernizowana linia kolejowa Nadodrzanka, łącząca Wrocław ze Szczecinem, ma umożliwić kursowanie 750-metrowych składów towarowych. Minister zapowiadał, że z Krajowego Planu Odbudowy zostanie na to przeznaczone ponad 200 milionów złotych.

Choć Niemcy kwestionowali decyzję środowiskową dla inwestycji, Polska nie zamierza się wycofać. Terminal w Świnoujściu i nowy przylądek mają umocnić pozycję krajowych portów w basenie Morza Bałtyckiego, a także uczynić z nich ważne ogniwo globalnych łańcuchów dostaw. Według analiz ekspertów, terminal w południowo-zachodniej części Morza Bałtyckiego jest niezbędny, by sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na obsługę kontenerów.

